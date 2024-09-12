Как передает YLE, в четверг во второй половине дня неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Вантаа неподалеку от Хельсинки.
Стрельба финском в торговом центре – подозреваемый задержан
Подозреваемый задержан, сообщили представители финской полиции.
В результате стрельбы ранен по меньшей мере один человек, он доставлен в больницу, сообщает YLE.
Нападавший открыл стрельбу из пистолета в одном из ресторанов торгового центра.
Посетители центра утверждают, что слышали не менее десяти выстрелов.
По словам представителей полиции, ситуация больше не представляет непосредственной опасности для прохожих и местных жителей.
Полиция поймала подозреваемого в стрельбе вскоре после инцидента в хельсинкском районе Пирккола.
В операции по задержанию приняли участие несколько патрулей, полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.