Стрельба финском в торговом центре – подозреваемый задержан

Подозреваемый задержан, сообщили представители финской полиции.

В результате стрельбы ранен по меньшей мере один человек, он доставлен в больницу, сообщает YLE.

Нападавший открыл стрельбу из пистолета в одном из ресторанов торгового центра.

Посетители центра утверждают, что слышали не менее десяти выстрелов.

По словам представителей полиции, ситуация больше не представляет непосредственной опасности для прохожих и местных жителей.

Полиция поймала подозреваемого в стрельбе вскоре после инцидента в хельсинкском районе Пирккола.

В операции по задержанию приняли участие несколько патрулей, полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.