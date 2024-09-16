Месяц назад Эстония ввела полный, а не выборочный досмотр всех грузов, которые везут в Россию. Журналисты Rus.Postimees съездили на пограничный пункт «Лухамаа», где пообщались с дальнобойщиками. Водители крайне неохотно идут на контакт, но с некоторыми усилиями нам удалось выяснить много любопытнейших подробностей и обнаружить теорию заговора.

Когда стало известно, что на пограничных переходах «Лухамаа» и «Койдула» из-за гигантских очередей дальнобойщикам пришлось перейти в режим цыганского табора прямо на парковке, мы поехали посмотреть, как люди ждут проезда через границу: чем себя развлекают и как обустроили быт.

Опыт общения с людьми в самых разных местах и обстоятельствах подсказывал, что проблем возникнуть не должно, ведь водителям некуда деваться, да и торопиться тоже некуда. Тем неожиданнее для нас оказалась реальность.