Замечательная кошка Ева, попавшая в Пярнуский приют для животных из кошачьей колонии Таммисте, уже несколько месяцев ждет новых хозяев.
Спасенная активистами зеленоглазая Ева ждет новых хозяев
Ева, зеленоглазая красавица, до сих пор боится людей, но, по словам сотрудников приюта, с каждым днем она становится смелее.
«Ей определенно нужна спокойная обстановка, чтобы привыкнуть к новому дому», - считает Кертту Кирспуу, администратор Пярнуского приюта для животных,
Поэтому если у вас в семье есть маленькие дети, принцесса Ева вам вряд ли подойдет.
По словам активистов, черные кошки обычно дольше всех остаются в приютах из-за различных суеверий.
В Эстонии бытует мнение, что рыжая кошка приносит в дом богатство, а трехцветная – удачу.
Однако многое зависит от местных традиций: в той же Британии, к примеру, черная кошка – всегда к удаче и процветанию.
«Черная кошка – такой же верный друг, как и любое другое домашнее животное, цвет шерсти не имеет значения. Выбирать питомца следует по характеру, а не по цвету», - считает специалист по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйсамаа.
Красавице Еве сделаны все необходимые процедуры – кошка проглистована, чипирована и стерилизована.
Если вы готовы предложить Еве дом, напишите сотрудникам приюта по адресу parnu@varjupaik.ee или позвоните по телефону 524 6705.