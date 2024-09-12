Спасенная активистами зеленоглазая Ева ждет новых хозяев

Ева, зеленоглазая красавица, до сих пор боится людей, но, по словам сотрудников приюта, с каждым днем ​​она становится смелее.

«Ей определенно нужна спокойная обстановка, чтобы привыкнуть к новому дому», - считает Кертту Кирспуу, администратор Пярнуского приюта для животных,

Поэтому если у вас в семье есть маленькие дети, принцесса Ева вам вряд ли подойдет.

По словам активистов, черные кошки обычно дольше всех остаются в приютах из-за различных суеверий.

В Эстонии бытует мнение, что рыжая кошка приносит в дом богатство, а трехцветная – удачу.

Однако многое зависит от местных традиций: в той же Британии, к примеру, черная кошка – всегда к удаче и процветанию.

«Черная кошка – такой же верный друг, как и любое другое домашнее животное, цвет шерсти не имеет значения. Выбирать питомца следует по характеру, а не по цвету», - считает специалист по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйсамаа.

Красавице Еве сделаны все необходимые процедуры – кошка проглистована, чипирована и стерилизована.

Если вы готовы предложить Еве дом, напишите сотрудникам приюта по адресу parnu@varjupaik.ee или позвоните по телефону 524 6705.