В сегодняшнем сюжете Kuuuurija мы узнаем, почему жительница Тарту перед смертью завещала квартиру известному экстрасенсу Эрвину Хурту, оставив тем самым с носом собственных детей.
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Колдовство или слабоумие? ⟩ Дочь старушки, завещавшей квартиру соседу-экстрасенсу: мать жаловалась, что он воздействует на нее через стену
Хели, которая рассказала нам свою печальную историю, родом из Южной Эстонии, но последние пять лет живет и работает уборщицей в Финляндии.
Хели считает, что плохо обошлись не с ней самой, а с ее мамой, которая к настоящему моменту уже покинула этот мир. Ее мать Лейда большую часть жизни прожила в Игавере, недалеко от Тарту, и много лет проработала бухгалтером в колхозе. Крестная мать Лейды завещала ей квартиру в Тарту, куда пожилая женщина в итоге в 2018 году переехала - через несколько лет после смерти мужа.