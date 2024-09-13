Колдовство или слабоумие? Дочь старушки, завещавшей квартиру соседу-экстрасенсу: мать жаловалась, что он воздействует на нее через стену

Хели считает, что плохо обошлись не с ней самой, а с ее мамой, которая к настоящему моменту уже покинула этот мир. Ее мать Лейда большую часть жизни прожила в Игавере, недалеко от Тарту, и много лет проработала бухгалтером в колхозе. Крестная мать Лейды завещала ей квартиру в Тарту, куда пожилая женщина в итоге в 2018 году переехала - через несколько лет после смерти мужа.