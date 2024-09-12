Запасы нефти в США выросли по всем категориям на прошлой неделе, поскольку импорт сырой нефти увеличился, в то время как экспорт упал, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (EIA). Цены на топливо в Эстонии продолжают падать.
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Цены на топливо падают: неужели скоро будет еще дешевле?
В четверг днем цена дизтоплива на заправке Neste составляла 1,429 евро за литр, как и в начале недели.
При этом 95-й и 98-й бензин упал в цене до 1,579 евро и 1,629 евро за литр соответственно.