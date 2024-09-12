ФБК: Покушение на Леонида Волкова заказал Леонид Невзлин

В ролике при этом отмечается, что мотив Матуса неясен, а интересовали его деньги и помощь в «визовых вопросах» со стороны фонда.

В видео говорится, что для проверки достоверности предоставленных данных фонд обратился к двум журналистам-расследователям: Михаилу Маглову из изданий «Проект» и «Агентство» и Христо Грозеву из Der Spiegel и The Insider.

Из материалов расследования следует, что Леонид Невзлин мог быть причастен не только к организации нападений на Леонида Волкова и Александру Петрачкову, но также к открытию уголовного дела в Латвии против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова и атакам на инсталляцию ШИЗО, в котором сидел Алексей Навальный в российской тюрьме.

При этом сам Леонид Невзлин в разговоре с Марией Певчих причастность к нападению на Леонида Волкова отрицает.

«Маш, я вам говорю все как есть. Я не заказывал Волкова, не заказывал Миронова», - заявил предприниматель.

Редакция DW не смогла дозвониться до Леонида Невзлина, чтобы получить комментарий об опубликованном расследовании ФБК.

Претензии в адрес Михаила Ходорковского

Кроме Леонида Невзлина в расследовании ФБК упомянут политик и бизнесменМихаил Ходорковский.

В опубликованном видеоролике Мария Певчих говорит о его тесных связях с Невзлиным и говорит, что тот «как минимум его покрывает».