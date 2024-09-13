– Независимо от того, будете ли вы дарить или продавать этот автомобиль, государство захочет взять регистрационный сбор. Если автомобиль передается в рамках семьи, то разумнее это решать не путем смены собственника в регистре, а просто добавлять пользователей. За добавление пользователей у нас денег пока не берут.

– Не возникнут ли дополнительные расходы при разделе имущества?

– Безусловно, возникнут. Если мы говорим о разделе совместного брачного имущества, в ходе которого права собственности переходят от одного бывшего супруга к другому, то смена данных в регистре приведет к тому, что государство захочет получить регистрационный сбор.

Добрый совет для тех супругов, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии: урегулируйте свои транспортные споры до 1 января 2025 года. Это просто обойдется дешевле.

– Каковы шансы любого из автовладельцев оспорить автоналог в суде, сославшись на несоблюдение полугодичного срока до вступления налоговых изменений в силу?

– Делать ставку исключительно на срок публикации закона я бы не стал. Инициаторы закона оправдывают спешку важностью введения данного налога с точки зрения государства и тем, что полемика была открыта более года назад.

Однако ситуацию можно рассмотреть шире – с точки зрения конституционных свобод. Цель закона – снижение выбросов, повышение мотивации людей к принятию взвешенных решений при покупке автомобиля и принуждение к отказу от частного транспорта в пользу общественного.