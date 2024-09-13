Чем может обернуться нажатие кнопки «зарегистрировать автомобиль» с нового года? Как избежать нежданных расходов? Не грозит ли двойной автоналог в случае лизинга или раздела имущества при разводе?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель юридического бюро Progressor Данил Липатов.
Выдержки из беседы:
– Чем чревато нажатие кнопки «зарегистрировать автомобиль» с нового года?
– C 1 января 2025 года, нажимая эту кнопку, мы будем принимать на себя ряд обязанностей по оплате автоналога, который будет состоять из двух частей. Это регистрационный сбор и сам автоналог – ежегодный платеж.
Есть два исключения в отношении регистрационного сбора. Его не нужно платить в том случае, если право собственности переходит к автовладельцу на основании наследования автомобиля. Однако при последующем отчуждении автомобиля на любом основании (в случае дарения, продажи и т.д.), следующий собственник будет обязан заплатить регистрационный сбор.
Второе исключение касается автолизинга. Если право собственности возникает на основании исполненного договора о лизинге, вам не придется платить регистрационный сбор. Однако, как у автособственника, у вас возникнет обязанность платить ежегодный налог.
– То есть, ситуации двойного налогообложения – при покупке машины в лизинг и последующем выкупе – не возникнет?
– Нет. В данном случае сделан реверанс в сторону лизинговых компаний. Однако один раз – при оформлении машины в лизинг – налог все же придется заплатить. И хотя это должен сделать регистратор, я уверен, что эти платежи лизинговые компании постараются переложить на лизингополучателей.
– Что нужно иметь в виду при перерегистрации автомобиля на другого члена семьи?
– Независимо от того, будете ли вы дарить или продавать этот автомобиль, государство захочет взять регистрационный сбор. Если автомобиль передается в рамках семьи, то разумнее это решать не путем смены собственника в регистре, а просто добавлять пользователей. За добавление пользователей у нас денег пока не берут.
– Не возникнут ли дополнительные расходы при разделе имущества?
– Безусловно, возникнут. Если мы говорим о разделе совместного брачного имущества, в ходе которого права собственности переходят от одного бывшего супруга к другому, то смена данных в регистре приведет к тому, что государство захочет получить регистрационный сбор.
Добрый совет для тех супругов, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии: урегулируйте свои транспортные споры до 1 января 2025 года. Это просто обойдется дешевле.
– Каковы шансы любого из автовладельцев оспорить автоналог в суде, сославшись на несоблюдение полугодичного срока до вступления налоговых изменений в силу?
– Делать ставку исключительно на срок публикации закона я бы не стал. Инициаторы закона оправдывают спешку важностью введения данного налога с точки зрения государства и тем, что полемика была открыта более года назад.
Однако ситуацию можно рассмотреть шире – с точки зрения конституционных свобод. Цель закона – снижение выбросов, повышение мотивации людей к принятию взвешенных решений при покупке автомобиля и принуждение к отказу от частного транспорта в пользу общественного.
Здесь мы начинаем работать в плоскости конституционного права на собственность, которое неприкосновенно и равно защищено. Получается, что конкретный объект собственности – автотранспорт – начинает подвергаться достаточно сильной налоговой нагрузке со стороны государства и ограничивает право людей на собственность.
Рассмотрим пример. Автомобиль зарегистрирован на компанию. Мало того, что при покупке топлива мы оплачиваем акцизы, которые изначально должны были заменить автоналог, собственник будет обязан платить и сам автоналог, а также налог на спецльготу, если оформленный на фирму автомобиль используется в частных нуждах. Одновременно обсуждается идея ввести налог на активы компаний, к которым приравнивается и то имущество, которое есть на балансе.
Таким образом, получается сразу четыре налога в отношении одного объекта: акцизы, автоналог, налог на спецльготу и налог на активы.
– На этом основании теоретически можно подавать в суд?
– С моей точки зрения, это ключевой аргумент, с которым можно было бы обращаться в суд. А именно – ограничение права собственности. Сроки публикации закона – это дополнительный аргумент.
Будем честны: это достаточно высокий уровень юридически-правового спора. Истцу придется хорошо подготовиться, взвесить риски, в том числе – финансовые.
– Действительно ли с точки зрения автоналога в привилегированном положении окажутся не только электромобили, но и старые автомобили?
– Получается, что так. Коэффициент по выбросам будет нивелирован коэффициентом по возрасту.
Разумно в данный момент проверить свой автомобиль и понять, какая радость обладания у вас будет в ближайшие годы. Избежать годового налога никто не сможет.
– Кто платит налог при перепродаже: продавец или покупатель?
– Считается, что покупатель.
– Обобщим сказанное. Как не прогадать и не попасть впросак с автоналогом?
– Обобщение очень простое. С 1 января 2025 года обладать автомобилем будет значительно дороже, чем сейчас. Акцизов никто не отменял, и к этому еще добавится автоналог.
Как к этому подготовиться? Ключевой момент – планируете ли вы передавать право собственности или перераспределять имущество внутри семьи. Если да, лучше это сделать до 1 января 2025 года.
Остальным советую рассчитать свой автоналог на калькуляторе и понять, насколько он вам посилен. Это позволит сделать вывод, нужен ли вам этот автомобиль, либо его лучше продать или утилизировать.
Желающим приобрести другой автомобиль тоже лучше успеть это сделать до 1 января 2025 года.
Подробнее в повторе!
- До вступления в силу автоналога остается три с половиной месяца. Какие подводные камни могут скрываться за нововведением?
- Возможна ли ситуация двойного налогообложения в случае автолизинга?
- Чем может обернуться выкуп машины из лизинга и перерегистрация на другого члена семьи?
- Стоит ли все машины внутрисемейного пользования переписать до нового года на реальных пользователей?
- Может ли дележ имущества при разводе обернуться двойным налогом?
- Каковы шансы оспорить автоналог в суде?
- Из скольких частей состоит автоналог и как он будет взиматься?
- Кто платит налог при перепродаже автомобиля? Продавец или покупатель?
- Насколько щадящие налоги применяются к электромобилями?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata