Бывший редактор издания Nexta Роман Протасевич съездил в ОАЭ и рассказал оттуда, что власти сняли с него 24,5 млн рублей штрафа; гражданка Беларуси Дарья Остапенко получила в Польше два года и восемь месяцев тюрьмы за сбор информации для КГБ; суд в Сербии отменил решение об экстрадиции политического активиста Андрея Гнета.
У властей больше нет претензий к Протасевичу; Сербия отказалась выдавать оппозиционера. Главное в Беларуси за неделю (1)
Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси на этой неделе.
История преследования Романа Протасевича завершена
9 сентября белорусские пропагандисты Людмила Гладкая и Константин Придыбайло проводили прямой эфир, его гостем стал бывший редактор издания Nexta Роман Протасевич. Он рассказал, что вместе со своей девушкой находится в Дубае - прилетел отдохнуть, потому что «последние годы были напряженными».
Редактор Nexta (на протестный 2020-й год это было самое популярное и не всегда достоверное белорусское издание) Роман Протасевич и его прежняя девушка, гражданка России Софья Сапега, 23 мая 2021-го летели из Афин в Вильнюс. Их самолет принудительно посадили в Минске под предлогом, что на борту заложено взрывное устройство - никаких подтверждений этому за прошедшие годы так и не появилось. Их обоих арестовали.
Уже на следующий день появилось видео, где Протасевич говорит, что раскаивается и признает свою вину в организации беспорядков после выборов президента в августе 2020-го. Затем он записал еще несколько видеообращений, давал интервью пропагандистам и выступал на пресс-конференции. Протасевич повторял свои слова и говорил, что с большим уважением относится к Александру Лукашенко.
В июне 2021-го суд перевел Протасевича и Сапегу под домашний арест. Позже станет известно, что они прекратили свои отношения. В мае 2022-го Сапега получила шесть лет колонии, в июне 2023-го Александр Лукашенко ее помиловал, она уехала в Россию.
Протасевич только в мае 2023 года получил восемь лет колонии, но тоже сразу же был помилован. На нем оставался только штраф за организацию беспорядков в размере 24,5 млн белорусских рублей (около 6,8 млн евро). Таких денег у Протасевича не было - в эфире 9 сентября 2024-го он рассказал, что работает сварщиком на одном из минских заводов.
Он также сказал, что штраф с него сняли после того, как он подал апелляцию - как следствие, теперь он может выезжать за границу. Так трехлетнюю историю преследования Протасевича и его покаяния можно считать завершенной, претензий к нему у властей больше нет.
Гражданку Беларуси посадили в Польше за шпионаж
Дарья Остапенко представлялась оппозиционной активисткой, посещала в Варшаве многие мероприятия с участием покинувших Беларусь противников Александра Лукашенко.
Про Остапенко известно, что она из Барановичей, ветеринар по образованию. Накануне президентских выборов 2020 года она предлагала свою помощь оппозиции, была участницей проекта «Говори правду» кандидата в президенты Андрея Дмитриева (набрал 1,2% голосов). В 2023 году уехала в Польшу, по данным издания «Зеркало», у нее были финансовые трудности. А в работе на КГБ она сама призналась приятелям, когда была в нетрезвом состоянии.
В декабре 2023 года ее задержали в Варшаве. По версии следствия, она передавала информацию о том, как устроена структура оппозиционеров в эмиграции, и о том, кем они финансируются. В дальнейшем эти сведения использовались пропагандой, а власти Беларуси на основе информации от Остапенко заводили уголовные дела об экстремизме.
Белорусское издание Reform.news предполагало, что сотрудники КГБ могли шантажировать Остапенко тем, что она принимала участие в съемках порнографического видео, - и так заставили сотрудничать.
9 сентября суд в Варшаве признал Остапенко виновной в шпионаже и в том, что ее действия нанесли урон польской внешней политике. Он приговорил ее к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.
Сербия пока что не выдаст в Минск оппозиционного активиста
Андрей Гнет - белорусский режиссер и спортсмен. На волне протестов против Лукашенко в 2020 году он основал «Свободное объединение спортсменов», а затем эмигрировал. В Беларуси на него возбудили дело о неуплате налогов на сумму около 300 тысяч евро, сам он говорил, что его дело — политически мотивированное.
В октябре 2023-го Гнета по запросу белорусских властей задержали в Сербии, куда он прилетел из Таиланда. Следующие месяцы он провел сначала в тюрьме, а потом под домашним арестов. В июне 2024-го суд принял решение о его экстрадиции в Беларусь.
Андрей Гнет подал апелляцию и 10 сентября выиграл ее. Суд отменил решение предыдущей инстанции об экстрадиции и направил дело на новое рассмотрение, потребовав исправить ошибки и уточнить основания для экстрадиции.
Сам Гнет победой это решение не считает и ждет от Беларуси «пару новых уголовок».
«Никто не знает, насколько я застрял в этом "терминале" между востоком и западом и на сколько хватит [моих] ресурсов: моральных, материальных, физических, - сказал он в интервью «Еврорадио». - Моя ситуация не улучшилась, а стала даже хуже - суду поручено исправить недочеты в деле, чтобы процедура экстрадиции была юридически грамотно обоснована».