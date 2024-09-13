Протасевич только в мае 2023 года получил восемь лет колонии, но тоже сразу же был помилован. На нем оставался только штраф за организацию беспорядков в размере 24,5 млн белорусских рублей (около 6,8 млн евро). Таких денег у Протасевича не было - в эфире 9 сентября 2024-го он рассказал, что работает сварщиком на одном из минских заводов.

Он также сказал, что штраф с него сняли после того, как он подал апелляцию - как следствие, теперь он может выезжать за границу. Так трехлетнюю историю преследования Протасевича и его покаяния можно считать завершенной, претензий к нему у властей больше нет.

Гражданку Беларуси посадили в Польше за шпионаж

Дарья Остапенко представлялась оппозиционной активисткой, посещала в Варшаве многие мероприятия с участием покинувших Беларусь противников Александра Лукашенко.

Про Остапенко известно, что она из Барановичей, ветеринар по образованию. Накануне президентских выборов 2020 года она предлагала свою помощь оппозиции, была участницей проекта «Говори правду» кандидата в президенты Андрея Дмитриева (набрал 1,2% голосов). В 2023 году уехала в Польшу, по данным издания «Зеркало», у нее были финансовые трудности. А в работе на КГБ она сама призналась приятелям, когда была в нетрезвом состоянии.