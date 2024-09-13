Трамп сравнил Харрис с боксером, который проиграл бой и якобы потому хочет реванша. «Опросы ясно показывают, что я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, радикального левого кандидата от демократов», - заявил Трамп.

Далее в своем посте республиканец обвинил действующего президента США Джо Байдена и занимающую пост вице-президента Харрис в том, что те разрушили страну. «Миллионы преступников и психически больных людей хлынули в США, совершенно бесконтрольно и непроверенно, а инфляция разорила наш средний класс», - утверждает Трамп.

«Камала должна сосредоточиться на том, что она должна была сделать во время последнего почти четырехлетнего периода (президентства Джо Байдена - прим. ред.)», - написал Дональд Трамп. «Третьих дебатов не будет!» - заключил он, имея при этом в виду, что первые дебаты он провел с Байденом, который был кандидатом от демократов, пока не снялся с выборов в пользу Харрис.

Харрис заявила о готовности к новым дебатам

Камала Харрис, выступая на митинге вскоре после того, как Трамп опубликовал свой пост, сказала: «Думаю, у нас есть обязанность перед избирателями провести еще одни дебаты».

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября в прямом эфире телеканала ABC. Их смотрело более 67 млн человек. Проведенные после дебатов опросы показывают, что Харрис выиграла их с небольшим преимуществом. Того же мнения придерживаются многие эксперты. Впрочем, пока неясно, как это может повлиять на итоги ноябрьских выборов, отмечают аналитики.

Кандидаты в вице-президенты, демократ Тимоти Уолз и республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, договорились, что дебаты между ними состоятся 1 октября.