По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, обустройство восточной границы по-прежнему планируется завершить к концу 2025 года и для этого потребуется сорок миллионов евро. В случае создания системы защиты от дронов и кризисного полицейского резерва сумма увеличится до ста миллионов евро.
На достройку восточной границы в 2025 году потребуется сорок миллионов евро
Как сообщает Rus.ERR, Ляэнеметс внес в правительство предложение о выделении сорока миллионов евро, чтобы полностью покрыть соответствующие расходы в следующем году. Эта сумма складывается из расходов на обновление технических решений, установленных в начале строительства пограничной инфраструктуры, достройку подъездных дорог, которые позволяют пограничникам быстро реагировать на незаконное пересечение границы и дополнительные системы телекоммуникации, дублирование которых повысит надежность всей системы в ситуации, если будет предпринята попытка разрушить эти системы или нарушить их работу.
Ляэнеметс добавил, что Эстония также хочет создать на границе систему защиты от беспилотных летательных аппаратов, позволяющую обнаруживать и отражать дроны, а, кроме того, обсуждается возможность создания кризисного полицейского резерва из резервистов Сил обороны, который помогал бы полиции в случае миграционного кризиса или внутренних беспорядков.