На достройку восточной границы в 2025 году потребуется сорок миллионов евро

Как сообщает Rus.ERR, Ляэнеметс внес в правительство предложение о выделении сорока миллионов евро, чтобы полностью покрыть соответствующие расходы в следующем году. Эта сумма складывается из расходов на обновление технических решений, установленных в начале строительства пограничной инфраструктуры, достройку подъездных дорог, которые позволяют пограничникам быстро реагировать на незаконное пересечение границы и дополнительные системы телекоммуникации, дублирование которых повысит надежность всей системы в ситуации, если будет предпринята попытка разрушить эти системы или нарушить их работу.