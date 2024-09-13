Во вторник в последней игре подгруппы сборная Эстонии в дополнительное время обыграла Германию со счетом 5:4, и заняла третье место в своей подгруппе, что в итоге принесло команде место в восьмерке лучших турнира.

В четверг вечером стало известно, что с Эстонией будет играть Беларусь, но эстонцы не будут играть со страной-агрессором. Соответствующее решение было принято заранее, поскольку встреча между ними теоретически была возможна в предыдущих турнирах и посевах. Накануне вечером эта позиция была еще подтверждена, сообщает Эстонский футбольный союз.

«Если соперником будет Беларусь, мы договорились с командой, что не будем с ней играть. Выходим на матч, громко поем гимн Эстонии и уходим с поля. Мы с командой на 100 процентов единодушны в том, что российским и белорусским спортсменам сейчас не место на спортивных площадках!», передал канал sport.tv3.ee слова Каспара Коттера, вратаря сборной Эстонии.

Тем самым, Беларусь вышла в полуфинал, одержав техническую победу. Для Эстонии турнир продолжится матчами за 5-8 места.