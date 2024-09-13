Банк: жители Эстонии берут вдвое больше малых кредитов, чем латыши

В августе жители Эстонии брали в банке Citadele малые кредиты в среднем на сумму 8400 евро. В то же время, средняя сумма такого кредита у латышей составила 3560 евро, а у литовцев - 6180 евро. По сравнению со средними суммами кредитов за восемь месяцев 2023 года, сейчас средняя сумма кредита выросла более чем на 1000 евро, то есть на 19%.

«Такая разница в суммах между странами вполне логична, поскольку в Эстонии, по сравнению с Латвией, более высокие зарплаты, а также цены на услуги и товары, и инфляция. То есть суммы, которые людям тут нужны и которые они зарабатывают, просто выше, - объяснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. - Различие между Латвией и Литвой связано с более высокой инфляцией в Литве и различием в максимальной сумме кредита: в Литве клиенты вместе с созаявителем в некоторых случаях могут взять малый кредит в размере до 30 000 евро, тогда как в Латвии его максимальная сумма составляет 20 000 евро».

В банке констатируют, что примерно 43% заемщиков не хотят рассказывать о своих планах использования кредита. «Однако цель влияет на процентную ставку даже в случае малого кредита - если у человека есть конкретная цель использования кредита - например, ремонт дома и обустройство или ремонт автомобиля - у него есть возможность получить более низкий процент, чем если он не желает раскрывать цель кредитования. Кредит без обозначенной цели представляет для банка больший риск, поэтому и процентная ставка выше», - пояснила Хакиайнен.

Говоря о планах использования кредита, чаще всего люди указывали, что деньги пойдут на домашние нужды, такие как ремонт, покупка новой бытовой техники или что-то подобное. В Эстонии так ответила четверть заемщиков. На покрытие расходов, связанных с транспортными средствами, кредит использовался примерно в одной пятой случаев.