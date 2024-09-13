Эстонский лыжник завоевал на чемпионате мира бронзовую медаль

Чемпионом мира стал латыш Раймо Вигантс (29.13.6), а серебро завоевал норвежец Амунд Корсет (+0,6). 25-летний эстонец на протяжении всего соревнования оставался в большой игре и в итоге уступил латышу всего 1,7 секунды. Еще один эстонец Марко Килп занял 12 место (+34,3). Карл Себастьян Дремлюга также участвовал в гонке, но по протоколу прекратил соревнования.

В гонке с масс-стартом среди женщин на 15 км чемпионкой мира стала Линн Сёмскар со временем 34.05.1. Эстонские близнецы Кайди и Кейди Каазик также показали хорошие результаты, обе попали в первую десятку: Кайди заняла 7-е место (+34,8), а Кейди 9-е (+1,18,7).

В юниорском зачете на дистанции 10 км выступал эстонский спортсмен Стефан Кивил, который пересек финишную черту пятым. Он проиграл шведу Йонасу Линдебергу (20.13.5), завоевавшему золотую медаль, 16,1 секунды.

Чемпионат мира по лыжероллерам завершится в воскресенье.