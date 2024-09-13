Ходорковский: либо Невзлин сошел с ума, либо это провокация

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Ходорковского в четверг, 12 сентября, экс-глава ЮКОСа заявил, что ему неизвестна никакая информация об этих нападениях за пределами того, что публиковалось в открытых источниках. Нападения на Леонида Волкова и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову, в организации которых ФБК обвинил также Невзлина, он назвал отвратительными преступлениями.

«Эти преступления должны быть досконально расследованы, а виновные в них наказаны. Если ФБК желает доказательно меня в чем-то обвинить, они могут пойти в суд. А не хитровывернуто гадить на репутацию», - добавил он.

Наконец, Михаил Ходорковский написал, что Леонид Невзлин - его многолетний бизнес-партнер, соратник и друг, однако он не может и не хочет комментировать его позицию, так как в политическом смысле они идут разными путями.

Обвинения же в адрес Невзлина он прокомментировал следующим образом: «Тут можно сделать два предположения. Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фэсбэшная провокация и фейк, на который потрачено много денег». Он добавил, что склоняется ко второй версии и не понимает, почему авторы расследования уверенно выбирают первую.