«Глупая, очень глупая идея. Она разрушит инвестиционную среду в Эстонии», - говорит IT-инвестор Таави Котка об идее правительства обложить налогом активы компаний, будь то налог на прибыль или налог на акционерный капитал.
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АНАЛИЗ ⟩ Доверие предпринимателей к правительству близко к нулю
Вчера Postimees писал о том, что налогообложение активов предприятий теперь кажется правящей коалиции лучшим решением, чем классический налог на прибыль. Это настраивает различные эстонские предприятия друг против друга, и единственное, что их объединяет, - это недоверие к правительству.
Толчком к появлению этой идеи послужило письмо, направленное в прошлую пятницу Торгово-промышленной палатой Эстонии и Союзом работодателей Эстонии. Они предложили идею налога на активы (в виде балансового сбора), и правительство с радостью ее подхватило.