АНАЛИЗ Доверие предпринимателей к правительству близко к нулю

Вчера Postimees писал о том, что налогообложение активов предприятий теперь кажется правящей коалиции лучшим решением, чем классический налог на прибыль. Это настраивает различные эстонские предприятия друг против друга, и единственное, что их объединяет, - это недоверие к правительству.