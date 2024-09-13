Яна Тоом угрожает судом журналисту из Ида-Вирумаа

11 июня Теэт Корстен опубликовал на своей странице в Facebook пост следующего содержания: «По моим данным, Кылварт получил намек из Москвы, что в Б-ль должна отправиться все же Яна - проверенный оперативный работник». 15 июня он опубликовал пост: «Это была не шутка. Сейчас подтвердилось».

В исковом предупреждении, подписанном договорным представителем Яны Тоом юристом Софьей Певзнер-Белошитски, указано, что эти «посты представляют собой публикацию фактических утверждений, не соответствующих действительности»: «Теэт Корстен утверждает, что Москва была связана с отправкой Яны Тоом как члена Европейского парламента в Брюссель. Утверждение не соответствует действительности - это было решение Центристской партии, и при принятии этого решения Центристская партия не исходила из приказов третьих стран. Очевидно, что у среднестатистического читателя складывается впечатление, что деятельность Яны Тоом координировалась из Москвы и что Яна Тоом и Михаил Кылварт имеют связи с властями РФ. Посты создают крайне негативный образ Яны Тоом, будто она человек, четко выполняющий распоряжения чужого государства».

Теперь политик требует от журналиста нового поста - о том, что Теэт Корстен опубликовал о Яне Тоом неверную информацию. Также требует удалить соответствующие посты и принести извинения. Речь также идет о возмещении нематериального ущерба. По мнению Тоом, разумная компенсация - 1000 евро, которые она просит перевести на расчетный счет фонда помощи онкологическим больным SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu.

По оценке Корстена, исковым предупреждением Тоом прежде всего пытается запугать его. «Если потребуется, я пойду в суд. Я считаю действительно так, как написал, и это [удаление поста] было бы предательством собственных принципов», - прокомментировал он.