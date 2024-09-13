Лис и енотовидных собак, живущих у границы с Россией, привьют от бешенства

В течение следующей недели на северо-востоке и юго-востоке Эстонии, на расстоянии 50 км от государственной границы, с легких самолетов будут разбрасываться приманки для лис и енотовидных собак, содержащие капсулы с вакциной. «Приманка размером примерно со спичечный коробок, серо-коричневого цвета и имеет специфический запах рыбы. Если найдете такую приманку, оставьте ее на месте!» - предупреждает главный специалист отдела здоровья и благополучия животных PTA Аве-Ли Тоомвап.

Над городами, населенными пунктами, дорогами, водоемами и пастбищами приманки разбрасывать не будут. «Приманки с вакциной не представляют опасности для других животных, но если их будут съедать домашние, то дикие животные могут не получить необходимую вакцину. Поэтому мы просим держать собак и кошек на закрытых дворах в период вакцинации», - уточнил Тоомвап.

В PTA считают, что, поскольку бешенство по-прежнему распространено во многих странах, включая Россию, Беларусь и Турцию, эта болезнь может вернуться в Эстонию даже издалека, например, при неправильном ввозе домашних животных или при прямом контакте диких животных через границу.

Специалист PTA подчеркивает, что важно регулярно вакцинировать не только домашних животных (собак, кошек и хорьков), но и лис и енотовидных собак, обитающих в приграничных районах. «Вакцинация животных против бешенства - это единственный способ защитить как животных, так и людей от этой опасной болезни», - добавляет Тоомвап.

Напоминание для тех, кто нашел приманку с вакциной:

При нахождении приманки с вакциной ее нужно оставить на месте, где она была найдена.

Если существует риск, что приманку могут найти дети или домашние животные, ее нужно перенести в более укромное место, используя резиновые перчатки.

Если вакцина из приманки попала на открытую рану, в глаза или в рот, нужно промыть участок большим количеством воды (в случае с кожей - также с мылом) и обратиться к семейному врачу.

Во время вакцинации и в течение нескольких дней после нее необходимо держать собак и кошек в закрытых дворах в зонах вакцинации.