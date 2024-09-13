ФОТО В Эстонии установлен мировой рекорд Гиннеса по посещению бани

«Я десятилетиями работала с данными, но этот проект оказался неожиданно сложным - например, технические сбои, из-за которых Facebook замедлялся из-за большого количества загруженных фотографий, увеличивали время подсчета. Нам также пришлось внимательно проверять, соответствовала ли каждая фотография условиям, установленным Книгой рекордов Гиннесса. Например, мы не ожидали, что люди будут выкладывать фотографии собак, сидящих на полках в бане - таких снимков особенно много поступило из Финляндии. Особенно трогательно было видеть постановочные фотографии банных сообществ, которые действительно приложили усилия для установления рекорда», - вспомнила Судакова некоторые моменты подсчета фотографий.

Больше всего снимков выложили эстонцы, за ними следовали финны, и почти 300 фотографий поступило от наших соседей – латышей. Удивительно много участников было, например, из Таиланда, что подтверждает глобальный охват банной культуры. Всего было опубликовано фотографии из 47 стран и с 6 континентов: Африки, Азии, Австралии, Европы, Северной и Южной Америки. Самые дальние снимки были загружены из Новой Зеландии и Японии. В Японии, особенно за последние десять лет, популярность бань значительно выросла.

Организаторы уже рассматривают возможность повторения рекордной попытки в следующем году, чтобы продолжить продвижение этой уникальной традиции. «Мы хотим еще больше увеличить международное участие и пригласить любителей бани со всего мира присоединиться к этому дню, - сказала Аннели Лепп. - Одно можно сказать точно – банная культура жива и процветает, и у нее еще много возможностей в будущем!»