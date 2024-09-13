Две тонны кокаина! Бывшего футболиста обвиняют в наркоторговле

40-летний голландец был арестован в июне вместе со своими родителями, братом и девушкой. Всех подозревают в преступлениях, связанных с наркотиками, и отмывании денег. Бывший футболист, единственный член семьи, который до сих пор находится под стражей. Его адвокат подал ходатайство о временном освобождении своего подопечного, однако суд отказал, поскольку существовал риск того, что Стам сбежит в Дубай.

В суде Бреды (Голландия) прокурор предоставил доказательства: Стама обвиняют в хранении и контрабанде чуть более двух тонн кокаина. «Стам был одним из главных звеньев в мире наркотиков», - передало слова прокурора издание The Sun.

Стам представлял английский клуб «Уиган» с 2010 по 2013 год. Он сыграл 62 матча в высшей лиге. Клуб также одержал победу в Кубке Англии по футболу. Ранее Стам также выступал за голландский клуб «Твенте», с которым выиграл чемпионат страны в 2010 году.