Ивар Венделин передаст свои доли в Apollo и MM Group Маргусу Линнамяэ, но продолжит принимать активное участие в развитии крупнейшей развлекательной группы в Балтии в качестве председателя совета директоров Apollo Group после завершения сделки.
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Крупный эстонский игрок в сфере развлечений и общепита теперь полностью принадлежит Маргусу Линнамяэ
Венделин останется активным участником группы Apollo, но в будущем хочет расширить свои деловые интересы в секторе недвижимости и поэтому решил выйти из круга акционеров.
По словам Венделина, команда Apollo проделала огромную работу по развитию компании, и он горд и доволен тем, что может полностью доверить коммерчески успешную компанию своему давнему деловому партнеру.