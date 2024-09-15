В новом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет об уходе за пожилыми и беспомощными родственниками. Как быть, если родной человек потерял связь с реальностью и может представлять опасность сам для себя? Что лучше - уход на дому или дом по уходу? Эти вопросы обсудят гости и эксперты в нашей студии.
Министерство социальных дел об уходе за близкими: самую большую поддержку оказывают равные консультанты
В передаче, конечно же, зашла речь и о том, какую помощь может оказать государство. По словам руководителя отдела попечения Министерства социальных дел Керсти Суун-Декет, вариантов помощи не так уж и мало, но информационную и психологическую поддержку друг другу лучше всего оказывают обычные люди, которые столкнулись с такой же проблемой, так называемые равные консультанты.
«Государство оказывает поддержку через местные самоуправления. Местные самоуправления могут поддержать посредство разных проектов ЕС и развивать разные услуги. В последние годы на рынок вышло много вспомогательных средств, например, есть трекинговые устройства, кнопки паники, маленькие датчики, которые можно прикрепить на человека, если он потеряется, то его легче будет найти. Каждое самоуправление предлагает услуги на дому или персонализированные услуги, или вспомогательное лицо для того, чтобы поддерживать близких, поддерживать человека с деменцией. Но самую большую поддержку оказывают сами близкие люди и их опорная сети. То есть люди, которые занимаются этим повседневно. Они понимают эти проблемы», - сказала Суун-Декет.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Уход за близкими» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.