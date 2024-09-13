Россия выслала британских дипломатов: их подозревают в подрывной работе

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что получила документальные материалы, которые подтверждают координацию Великобританией «эскалации международной военно-политической обстановки».

На этом основании были лишены аккредитации и высланы из страны шестеро сотрудников посольства Великобритании, находившихся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии. В их действиях обнаружены «признаки проведения разведывательно-подрывной работы», утверждает спецслужба.

Телеканал «Россия-24» назвал имена высланных дипломатов: это сотрудники посольства Британии Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Сотрудник ФСБ в эфире канала заявил, что дипломаты проводили встречи с журналистами «Новой газеты», а также правозащитниками из «Гражданского содействия» и «Международного мемориала».

«Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подрывных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», - уже успела высказаться по теме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.