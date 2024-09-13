Тысячи жителей Эстонии перестанут терять почти сто евро в месяц

Тем не менее, Euribor уже в среду упал до самого низкого уровня за последние 18 месяцев. Базовая процентная ставка по большинству ипотечных кредитов, шестимесячный Euribor, снизилась до 3,276 процента. Всего за три месяца снижение составило почти 13 процентов. По прогнозам, к концу года Euribor должен упасть до 3 процентов, а самые смелые аналитики предполагают снижение до 2,9 процента.