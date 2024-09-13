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Тысячи жителей Эстонии перестанут терять почти сто евро в месяц

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По словам президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, решение пойти на второе снижение процентных ставок в этом году было основано, прежде всего, на прогнозе, что инфляция снизится до целевого показателя в два процента к середине второй половины следующего года. Этот прогноз придал уверенности в необходимости данного шага.
По словам президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, решение пойти на второе снижение процентных ставок в этом году было основано, прежде всего, на прогнозе, что инфляция снизится до целевого показателя в два процента к середине второй половины следующего года. Этот прогноз придал уверенности в необходимости данного шага. Фото: IMAGO/Hannelore Foerster

Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить базовые процентные ставки делает кредиты более дешевыми. Однако строгая денежно-кредитная политика все еще сохраняется, из-за чего экономика еврозоны, скорее всего, останется в застое на ближайшие пару лет.

Перевод: Ева Ойжинская

Тем не менее, Euribor уже в среду упал до самого низкого уровня за последние 18 месяцев. Базовая процентная ставка по большинству ипотечных кредитов, шестимесячный Euribor, снизилась до 3,276 процента. Всего за три месяца снижение составило почти 13 процентов. По прогнозам, к концу года Euribor должен упасть до 3 процентов, а самые смелые аналитики предполагают снижение до 2,9 процента.

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