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ВИДЕО Опасные заболевания и вакцинация детей: инфочас для родителей на русском языке

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Вакцинация детей. Снимок иллюстративный.
Вакцинация детей. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

В среду, 18 сентября, Касса здоровья организовала для родителей инфочас, на котором врачи и эксперты ответили на вопросы о вакцинации.

На инфочасе Кассы здоровья «Забытые инфекционные заболевания и вакцинация детей» на вопросы отвечали семейный врач Jüri Tervisekeskus Алина Тереп, врач-инфекционист Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков и главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филипова. Модератором мероприятия выступил Андрей Титов.

Цель национального календаря иммунизации - обеспечить своевременный охват детей и подростков вакцинацией. Для этого государство закупает все предусмотренные в календаре вакцины.

В Эстонии детям и подросткам бесплатно предоставляется вакцинация против туберкулеза, гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, эпидемического паротита, полиомиелита, ВПЧ и гемофильной инфекции типа B. Взрослым делается прививка от дифтерии и столбняка каждые десять лет. Также бесплатно предоставляется вакцинация против гриппа для групп риска, в том числе для детей до семи лет.

Смотрите запись трансляции!

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