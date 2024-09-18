ВИДЕО Опасные заболевания и вакцинация детей: инфочас для родителей на русском языке

В Эстонии детям и подросткам бесплатно предоставляется вакцинация против туберкулеза, гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, эпидемического паротита, полиомиелита, ВПЧ и гемофильной инфекции типа B. Взрослым делается прививка от дифтерии и столбняка каждые десять лет. Также бесплатно предоставляется вакцинация против гриппа для групп риска, в том числе для детей до семи лет.