В среду, 18 сентября, Касса здоровья организовала для родителей инфочас, на котором врачи и эксперты ответили на вопросы о вакцинации.
ВИДЕО ⟩ Опасные заболевания и вакцинация детей: инфочас для родителей на русском языке
На инфочасе Кассы здоровья «Забытые инфекционные заболевания и вакцинация детей» на вопросы отвечали семейный врач Jüri Tervisekeskus Алина Тереп, врач-инфекционист Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков и главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филипова. Модератором мероприятия выступил Андрей Титов.
Цель национального календаря иммунизации - обеспечить своевременный охват детей и подростков вакцинацией. Для этого государство закупает все предусмотренные в календаре вакцины.
В Эстонии детям и подросткам бесплатно предоставляется вакцинация против туберкулеза, гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, эпидемического паротита, полиомиелита, ВПЧ и гемофильной инфекции типа B. Взрослым делается прививка от дифтерии и столбняка каждые десять лет. Также бесплатно предоставляется вакцинация против гриппа для групп риска, в том числе для детей до семи лет.
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