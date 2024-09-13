Эстонские шахматистки одержали на Олимпиаде вторую победу подряд

Женская сборная Эстонии в составе Май Нарва, Маргарет Олде, Софии Блохин и Греты Олде разгромила команду Коста-Рики со счетом 3,5:0,5.

В стартовом туре шахматисты сборной Эстонии встретились с Сербией. Несмотря на то, что соперником была команда, в состав которой входили лишь гроссмейстеры, в матче долгое время была возможна ничья или даже неожиданная победа. Но в итоге пришлось все же признать превосходство соперников 1,5:2,5. Победное очко для Эстонии набрал Тарво Сеэман, а Александр Володин сравнял счет.

В третьем туре, который начнется сегодня в 17.00, женская сборная Эстонии встретится с Голландией, мужчины сыграют с командой из Гватемалы.

Во втором туре Олимпиады соперники были уже очень разными по уровню и без сюрпризов не обошлось. Норвежская команда вышла на соревнования без Магнуса Карлсена, и им пришлось довольствоваться ничьей 2:2 против канадской команды. Однако остальные фавориты выиграли свои матчи.