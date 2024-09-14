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Спортклубы по всей Эстонии ждут детей и взрослых

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Главный тренер "Левадии" проводит тренировку для малышей.
Главный тренер "Левадии" проводит тренировку для малышей. Фото: Erakogu

Первые школьные недели уже позади, расписание уроков известно, а значит – пришло время оглянуться по сторонам и подумать над детским досугом. В Эстонии множество кружков по интересам, но мы сейчас сконцентрируемся на спорте – предлагаем традиционную осеннюю подборку спортивных студий, где детвора сможет с пользой для здоровья выплеснуть накопившиеся эмоции.

Как обычно, наряду с основными наиболее популярными видами спорта в подборку вошли небольшие, но интересные студии, предлагающие занятия необычными спортивными дисциплинами. Также одним из важных критериев отбора была возможность тренировок на русском языке. Нужно учесть, что в некоторых клубах работа все же ведется на эстонском, но тренеры, во-первых, никогда не откажут в занятиях, а во-вторых, все они в один голос заявляют, что лучшей возможности выучить язык, чем заняться спортом в иноязычном коллективе, просто нет.

К сожалению, охватить все спортивные студии оказалось просто невозможно, у некоторых не работали сайты, поэтому мы публиковали самые основные студии – занимающие первые места в строках поисковиков.

Обратите также внимание на то, что в последнее время многие спортклубы предлагают бесплатные пробные тренировки – теперь это не одна тренировка, иногда можно увидеть две недели, а иногда и три месяца бесплатных занятий. Информация об этом имеется на сайтах клубов.

Плавание

Эстонская школа водных видов спорта 

В данный момент единственная школа в Эстонии, где можно заняться артистическим плаванием или же водным поло.

e-mail: info@evk.edu.ee

телефон: 55585930

Akvalang 

Обучение плаванию, в том скоростному плаванию в ластах и спортивному погружению.

е-mail: akvalang.eu@gmail.com

телефоны: 53414544, 56925646

Также при спортклубе «Двигатель» есть школа подводного плавания.

Argo Ujumine 

Школа работает с 2013 года. Помимо уроков плавания тут можно приходить на тренировки по аквааэробике

е-mail: argoujumine@gmail.com, телефон: 56480603, 53226612

Тренировки от 55 евро

Garant 

В 2009 году клуб получил статус спортшколы. В данный момент предлагает уроки плавания в 11 различных бассейнах, которые охватывают все районы Таллинна, а также Виймси. Тренировки предлагают любителям плавания с любого возраста – начиная с грудничков.

Цены от 50 евро

Контакты можно найти здесь 

SK Edu-Do 

Тренировки по плаванию проходят в четырех районах Таллинна: Пыхья-Таллинн, Ласнамяэ, Хааберсти и Мустамяэ.

е-mail: edudokarate@gmail.com

телефон: 5258372

Bars 

Школа плавания для взрослых и детей: оздоровительное плавание, спортивное плавание, грудничковое плавание, а также персональные тренировки.

е-mail: info@barsswim.ee

телефон: 6104238

Цены от 55 евро

Нарвский бассейн

Здесь работает сразу два клуба плавания: Marliin  и New Wawe Swim.

Художественная гимнастика

Noorus 

Школа работает с 2005 года, набор девочек от 3 до 7 лет.

e-mail: vknoorus@gmail.com

телефон: 56 76 94 13

Excite 

Ведется набор девочек и мальчиков с 3 до 19 лет на занятия гимнастикой, художественной и танцевальной гимнастикой, а также акробатикой и хореографией.

е-mail: excite.dance@yahoo.com

телефон: 55941171

Гимнастика, акробатика

Trefoil 

Основанная в 2001 году спортивная школа предлагает занятия батутной гимнастикой и акробатикой, причем тренеры готовы работать и с малышами: возраст учеников с 2 лет.

еmail: info@trefoil.ee

телефон: 56469095

Цирковая студия Folie 

Здесь на эстонском языке обучают цирковому искусству и акробатике. Студия работает с 2000 года и принимает ребят с 7 лет.

е-mail: folie@tsirkus.ee

Школа акробатики 

Студия работает с 2008 года и предлагает детям и взрослым занятия акробатикой и цирковым искусством. Занятия на эстонском языке.

е-mail: info@omatsirkus.ee, телефон: 5237030)

Гимнастический клуб Piruett 

Гимнастика для малышей, танцевальная гимнастика, командная гимнастика, художественная гимнастика, акробатика, гимнастика для пожилых

е-mail: piruett@piruett.ee

телефон: 6463659

Фигурное катание

Школа фигурного катания Olympic 

Цены от 90 евро.

e-mail: olympicfsc@gmail.com

телефон: +372 56 66 86 12

Школа фигурного катания Gold 

Цены от 60 евро

e-mail: iluuisutamisklubigold@gmail.com

телефон: +372 56922090

Rocca al Mare uisukool 

Основанная в 2001 году школа приглашает на тренировки детей в возрасте с 3 лет. Также ведутся занятия и со взрослыми.

е-mail: direktor@uisukool.edu.ee

Juna 

е-mail: info@juna.ee

телефон: 55684274

Таллиннский клуб конькобежного спорта 

е-mail: tallinnakiiruisuklubi@gmail.com

телефон: 53315059

Обучение катанию на роликовых коньках

Здесь можно узнать подробнее 

Школа катания на роликах 

e-mail: info@rulluisukool.ee

телефон: +372 55 688 188

Foxartistic 

Обучение ведется как в Таллинне, так и в Тарту, цены от 60 евро.

e-mail: Info@foxartistic.com

телефон: +372 56627983

Футбол

Футбольный клуб Ararat 

Как мальчики, так и девочки

е-mail: noored@fcararat.ee info@fcararat.ee

телефоны: 6560515, 58282080

Футбольный клуб Tallinn 

е-mail: info@fcitallinn.com

телефон: 520 8686

Футбольная школа FC Levadia 

телефоны: +372 520 8686 , +372 568 43537

Футбольная школа клуба «Нарва-Транс» 

Стоимость 30 евро

е-mail: fctrans@fctrans.ee

телефон: +372 35 73300

Единоборства

Тайский бокс, клуб Garant

e-mail: k1.estonia@gmail.com

телефон: 511 6218

SK Edu-Do 

Клую предлагает тренировки по общей физической опдготовке, карате, а также контактному карате.

е-mail: edudokarate@gmail.com

телефон: 5258372

Школа дзюдо Budolinn 

Школа действует с 2008 года.

e-mail: dmitri@budolinn.ee

Телефон: 56493336

Хоккей

Vipers (Таллинн) 

е-mail: info@hcvipers.ee

телефон: 55625406

Viru Sputnik (Кохтла-Ярве) 

Первые три месяца обучения в клубе – бесплатно. На занятия приглашают детей в возрасте с 3 лет.

е-mail: sergei.konyshev@mail.ee

телефон: 3344455

Теннис

Теннисная школа Tondiraba 

Цены от 60 евро, на тренировки приглашают детей с 4 лет.

е-mail: info@tennisekool.ee

телефон: 6002916

Теннисный центр Tallinnk 

Цены от 75 евро.

e-mail: tennisekool@tallink.ee

Детская теннисная школа 

Школа основана в Таллинне в 2013 году. Цены от 75 евро.

E-mail: info@tennisekool.eu

Телефон: +37256500031

Бадминтон

Клуб любителей бадминтона Тондираба 

На тренировки приглашаются дети с 7 лет. Первые две недели тренировки бесплатны.

е-mail: info@sulgpallikool.ee

Таллиннский центр бадминтона 

Центр основан в 2006 году и предлагает обучения для всех желающих.

е-mail: info@sulgpallikeskus.ee

Капоэйра

Школа Arte do Brasil

Набирающий популярность вид спорта. Клуб приглашает на тренировки как детей, так и взрослых.

e-mail: info@capoeira-estonia.com

телефон: +37259135577

Школа капоэйры

e-mail: info@tcs.ee

телефон: +372 55 233 00

Скалолазание

Kivi Climbing

e-mail: info@kiviclimbing.ee

телефон: +372 58070610

Ronimisministeerium

e-mail: tallinn@ronimisministeerium.ee

телефон: +372 562 339 65

Ronimine

e-mail:jaagup@gmail.com

телефон: +372 56231160

Шахматы

Шахматная академия 

Клуб работает с 1999 года.

e-mail: info@vabaettur.ee

телефон: +372 56 837 993

Шахматная школа 

e-mail: info@malekool.eu

телефон: +372 53401867

Шахматный клуб «Вектор» 

e-mail: info@maleklubivektor.ee

телефон: +372 566 983 04

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