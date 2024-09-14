Спортклубы по всей Эстонии ждут детей и взрослых

Как обычно, наряду с основными наиболее популярными видами спорта в подборку вошли небольшие, но интересные студии, предлагающие занятия необычными спортивными дисциплинами. Также одним из важных критериев отбора была возможность тренировок на русском языке. Нужно учесть, что в некоторых клубах работа все же ведется на эстонском, но тренеры, во-первых, никогда не откажут в занятиях, а во-вторых, все они в один голос заявляют, что лучшей возможности выучить язык, чем заняться спортом в иноязычном коллективе, просто нет.

К сожалению, охватить все спортивные студии оказалось просто невозможно, у некоторых не работали сайты, поэтому мы публиковали самые основные студии – занимающие первые места в строках поисковиков.

Обратите также внимание на то, что в последнее время многие спортклубы предлагают бесплатные пробные тренировки – теперь это не одна тренировка, иногда можно увидеть две недели, а иногда и три месяца бесплатных занятий. Информация об этом имеется на сайтах клубов.

Плавание

В данный момент единственная школа в Эстонии, где можно заняться артистическим плаванием или же водным поло.

e-mail: info@evk.edu.ee

телефон: 55585930

Обучение плаванию, в том скоростному плаванию в ластах и спортивному погружению.

е-mail: akvalang.eu@gmail.com

телефоны: 53414544, 56925646

Также при спортклубе «Двигатель» есть школа подводного плавания.