Первые школьные недели уже позади, расписание уроков известно, а значит – пришло время оглянуться по сторонам и подумать над детским досугом. В Эстонии множество кружков по интересам, но мы сейчас сконцентрируемся на спорте – предлагаем традиционную осеннюю подборку спортивных студий, где детвора сможет с пользой для здоровья выплеснуть накопившиеся эмоции.
Спортклубы по всей Эстонии ждут детей и взрослых
Как обычно, наряду с основными наиболее популярными видами спорта в подборку вошли небольшие, но интересные студии, предлагающие занятия необычными спортивными дисциплинами. Также одним из важных критериев отбора была возможность тренировок на русском языке. Нужно учесть, что в некоторых клубах работа все же ведется на эстонском, но тренеры, во-первых, никогда не откажут в занятиях, а во-вторых, все они в один голос заявляют, что лучшей возможности выучить язык, чем заняться спортом в иноязычном коллективе, просто нет.
К сожалению, охватить все спортивные студии оказалось просто невозможно, у некоторых не работали сайты, поэтому мы публиковали самые основные студии – занимающие первые места в строках поисковиков.
Обратите также внимание на то, что в последнее время многие спортклубы предлагают бесплатные пробные тренировки – теперь это не одна тренировка, иногда можно увидеть две недели, а иногда и три месяца бесплатных занятий. Информация об этом имеется на сайтах клубов.
Плавание
В данный момент единственная школа в Эстонии, где можно заняться артистическим плаванием или же водным поло.
e-mail: info@evk.edu.ee
телефон: 55585930
Обучение плаванию, в том скоростному плаванию в ластах и спортивному погружению.
е-mail: akvalang.eu@gmail.com
телефоны: 53414544, 56925646
Также при спортклубе «Двигатель» есть школа подводного плавания.
Школа работает с 2013 года. Помимо уроков плавания тут можно приходить на тренировки по аквааэробике
е-mail: argoujumine@gmail.com, телефон: 56480603, 53226612
Тренировки от 55 евро
В 2009 году клуб получил статус спортшколы. В данный момент предлагает уроки плавания в 11 различных бассейнах, которые охватывают все районы Таллинна, а также Виймси. Тренировки предлагают любителям плавания с любого возраста – начиная с грудничков.
Цены от 50 евро
Контакты можно найти здесь
Тренировки по плаванию проходят в четырех районах Таллинна: Пыхья-Таллинн, Ласнамяэ, Хааберсти и Мустамяэ.
е-mail: edudokarate@gmail.com
телефон: 5258372
Школа плавания для взрослых и детей: оздоровительное плавание, спортивное плавание, грудничковое плавание, а также персональные тренировки.
е-mail: info@barsswim.ee
телефон: 6104238
Цены от 55 евро
Нарвский бассейн
Здесь работает сразу два клуба плавания: Marliin и New Wawe Swim.
Художественная гимнастика
Школа работает с 2005 года, набор девочек от 3 до 7 лет.
e-mail: vknoorus@gmail.com
телефон: 56 76 94 13
Ведется набор девочек и мальчиков с 3 до 19 лет на занятия гимнастикой, художественной и танцевальной гимнастикой, а также акробатикой и хореографией.
е-mail: excite.dance@yahoo.com
телефон: 55941171
Гимнастика, акробатика
Основанная в 2001 году спортивная школа предлагает занятия батутной гимнастикой и акробатикой, причем тренеры готовы работать и с малышами: возраст учеников с 2 лет.
еmail: info@trefoil.ee
телефон: 56469095
Здесь на эстонском языке обучают цирковому искусству и акробатике. Студия работает с 2000 года и принимает ребят с 7 лет.
е-mail: folie@tsirkus.ee
Студия работает с 2008 года и предлагает детям и взрослым занятия акробатикой и цирковым искусством. Занятия на эстонском языке.
е-mail: info@omatsirkus.ee, телефон: 5237030)
Гимнастика для малышей, танцевальная гимнастика, командная гимнастика, художественная гимнастика, акробатика, гимнастика для пожилых
е-mail: piruett@piruett.ee
телефон: 6463659
Фигурное катание
Цены от 90 евро.
e-mail: olympicfsc@gmail.com
телефон: +372 56 66 86 12
Цены от 60 евро
e-mail: iluuisutamisklubigold@gmail.com
телефон: +372 56922090
Основанная в 2001 году школа приглашает на тренировки детей в возрасте с 3 лет. Также ведутся занятия и со взрослыми.
е-mail: direktor@uisukool.edu.ee
е-mail: info@juna.ee
телефон: 55684274
е-mail: tallinnakiiruisuklubi@gmail.com
телефон: 53315059
Обучение катанию на роликовых коньках
Здесь можно узнать подробнее
e-mail: info@rulluisukool.ee
телефон: +372 55 688 188
Обучение ведется как в Таллинне, так и в Тарту, цены от 60 евро.
e-mail: Info@foxartistic.com
телефон: +372 56627983
Футбол
Как мальчики, так и девочки
е-mail: noored@fcararat.ee info@fcararat.ee
телефоны: 6560515, 58282080
е-mail: info@fcitallinn.com
телефон: 520 8686
телефоны: +372 520 8686 , +372 568 43537
Стоимость 30 евро
е-mail: fctrans@fctrans.ee
телефон: +372 35 73300
Единоборства
e-mail: k1.estonia@gmail.com
телефон: 511 6218
Клую предлагает тренировки по общей физической опдготовке, карате, а также контактному карате.
е-mail: edudokarate@gmail.com
телефон: 5258372
Школа действует с 2008 года.
e-mail: dmitri@budolinn.ee
Телефон: 56493336
Хоккей
Vipers (Таллинн)
е-mail: info@hcvipers.ee
телефон: 55625406
Viru Sputnik (Кохтла-Ярве)
Первые три месяца обучения в клубе – бесплатно. На занятия приглашают детей в возрасте с 3 лет.
е-mail: sergei.konyshev@mail.ee
телефон: 3344455
Теннис
Цены от 60 евро, на тренировки приглашают детей с 4 лет.
е-mail: info@tennisekool.ee
телефон: 6002916
Цены от 75 евро.
e-mail: tennisekool@tallink.ee
Школа основана в Таллинне в 2013 году. Цены от 75 евро.
E-mail: info@tennisekool.eu
Телефон: +37256500031
Бадминтон
На тренировки приглашаются дети с 7 лет. Первые две недели тренировки бесплатны.
е-mail: info@sulgpallikool.ee
Центр основан в 2006 году и предлагает обучения для всех желающих.
е-mail: info@sulgpallikeskus.ee
Капоэйра
Школа Arte do Brasil
Набирающий популярность вид спорта. Клуб приглашает на тренировки как детей, так и взрослых.
e-mail: info@capoeira-estonia.com
телефон: +37259135577
e-mail: info@tcs.ee
телефон: +372 55 233 00
Скалолазание
e-mail: info@kiviclimbing.ee
телефон: +372 58070610
e-mail: tallinn@ronimisministeerium.ee
телефон: +372 562 339 65
e-mail:jaagup@gmail.com
телефон: +372 56231160
Шахматы
Клуб работает с 1999 года.
e-mail: info@vabaettur.ee
телефон: +372 56 837 993
e-mail: info@malekool.eu
телефон: +372 53401867
e-mail: info@maleklubivektor.ee
телефон: +372 566 983 04