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В связи с надвигающимся демографическим кризисом Китай повышает пенсионный возраст

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Китай.
Китай. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Сегодня Китай объявил о повышении пенсионного возраста на фоне демографического кризиса и старения населения, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

В ближайшие десятилетия в Китае сотни миллионов людей достигнут пенсионного возраста, однако уровень рождаемости резко снизился.

В 2023 году численность населения сокращалась второй год подряд, и политики предупреждают, что это может иметь серьезные последствия для экономики, здравоохранения и системы социальных пособий, если ничего не предпринять в ближайшее время.

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