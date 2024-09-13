Сегодня Китай объявил о повышении пенсионного возраста на фоне демографического кризиса и старения населения, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.
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В связи с надвигающимся демографическим кризисом Китай повышает пенсионный возраст
В ближайшие десятилетия в Китае сотни миллионов людей достигнут пенсионного возраста, однако уровень рождаемости резко снизился.
В 2023 году численность населения сокращалась второй год подряд, и политики предупреждают, что это может иметь серьезные последствия для экономики, здравоохранения и системы социальных пособий, если ничего не предпринять в ближайшее время.