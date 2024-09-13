Силы обороны: российские дроны-камикадзе все чаще залетают на территорию Беларуси

Россия продолжает комбинированно бить баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами большой дальности по критически важной инфраструктуре и гражданским объектам Украины, - отмечают в Силах обороны.

Известно, что боевые ударные средства зачастую попадают на территорию Беларуси и за ее пределы. С целью избежать уничтожения заранее запрограммированные траектории полета российских ударных средств усложняются. Вероятно, это превышает технические возможности таких средств и возникают ошибки в системах управления. Это, в свою очередь, приводит к сбоям курса.

«Однако невозможно исключать преднамеренное нарушение со стороны России суверенитета воздушного пространства Беларуси и несогласованное использование белорусских сил при атаках на Украину, - говорят в Силах обороны. - На это указывают действия Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) Беларуси, которые неоднократно проявляли неосведомленность о происходящем в собственном воздушном пространстве. Они активно проводили операции ПВО по поиску и уничтожению выпущенных ВС РФ объектов».

За июль и август в воздушном пространстве Беларуси был зарегистрирован 21 дрон Шахед-136/131. За первую неделю сентября зарегистрировано 20 дронов. Наблюдается тенденция к увеличению полетов российских дронов на территорию Беларуси, констатируют военные.

Другие направления