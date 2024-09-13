Россия может преднамеренно нарушать суверенитет воздушного пространства Беларуси и несогласованно использовать белорусские силы при атаках на Украину. Такая информация появилась в оперативной сводке Сил обороны о боевых действиях в Украине.
Силы обороны: российские дроны-камикадзе все чаще залетают на территорию Беларуси
Россия продолжает комбинированно бить баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами большой дальности по критически важной инфраструктуре и гражданским объектам Украины, - отмечают в Силах обороны.
Известно, что боевые ударные средства зачастую попадают на территорию Беларуси и за ее пределы. С целью избежать уничтожения заранее запрограммированные траектории полета российских ударных средств усложняются. Вероятно, это превышает технические возможности таких средств и возникают ошибки в системах управления. Это, в свою очередь, приводит к сбоям курса.
«Однако невозможно исключать преднамеренное нарушение со стороны России суверенитета воздушного пространства Беларуси и несогласованное использование белорусских сил при атаках на Украину, - говорят в Силах обороны. - На это указывают действия Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) Беларуси, которые неоднократно проявляли неосведомленность о происходящем в собственном воздушном пространстве. Они активно проводили операции ПВО по поиску и уничтожению выпущенных ВС РФ объектов».
За июль и август в воздушном пространстве Беларуси был зарегистрирован 21 дрон Шахед-136/131. За первую неделю сентября зарегистрировано 20 дронов. Наблюдается тенденция к увеличению полетов российских дронов на территорию Беларуси, констатируют военные.
Другие направления
Вооруженные силы Российской Федерации по-прежнему удерживают инициативу на оперативном уровне и проводят тактическое наступление на Донецком направлении. В течении недели ВС РФ ослабили оперативное давление и количество атак уменьшилось до 110 в сутки. На Покровский сектор, где проходит почти треть боев, по-прежнему оказывается наибольшая нагрузка.
Несмотря на частичную переброску российских войск в Курскую область и начало контрнаступательной операции, наступательные действия российской армии на Донецком направлении не уменьшились. Однако, атаки совершаются с малым наступательным потенциалом, из-за чего продвижение сил на местности существенно замедлилось.
Согласно открытым источникам, Россия начала наступательную операцию в Курской области. По последним данным там сконцентрирована группа сил, которая сформирована преимущественно из Воздушно-десантных войск и подразделений морской пехоты. Их малые механизированные тактические подразделения приступили к наступательным действиям на украинские позиции.
Известно, что подразделения не достигли значительного успеха. При отражении атак Украина уничтожила 11 боевых танков противника. «Вероятно, наступательное давление российской армии в Курской области в ближайшее время увеличится и центр тяжелых боев временно сместится в сторону Курска», - отмечают в Силах обороны.