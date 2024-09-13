Мадис Мюллер: стремительный рост цен может закончиться

«Это позволило Совету управляющих Европейского центрального банка принять решение о снижении процентных ставок в четверг», - сказал Мюллер. «Снижение процентных ставок окажет более общую поддержку экономике и будет более благоприятным для стран, экономика которых более чувствительна к изменениям процентных ставок. Эстония относится к этой группе. Это особенно актуально, поскольку процентная ставка по кредитным договорам Эстонии в основном связана с краткосрочными ставками Euribor, на которые влияют решения центральных банков».

Рост инфляции в еврозоне на 2,2% в августе уже довольно близок к целевому показателю центрального банка в 2%, сказал Мюллер. «Таким образом, можно задаться вопросом о том, что риск слишком быстрого роста цен на данный момент преодолен, и инфляция уже находится в пределах статистической погрешности по сравнению с целевым показателем центрального банка», - сказал Мюллер, добавив, что ситуация не так уж и хороша.