Тренировка дальнего боя: в Ида-Вирумаа будут греметь залпы гаубиц

Во время боевых стрельб, которые пройдут 14-15 сентября, артиллеристы будут вести огонь из самоходных гаубиц K9 Kõu по целям, расположенным на учебном полигоне Сиргала на расстоянии 30 километров. В данный момент это единственная зона в Эстонии, где можно вести стрельбу на такую дистанцию, минимально влияя на жизнь окружающих жителей.

«Ранее в Эстонии мы не вели огонь из орудий на такое большое расстояние. Мы знаем, что способны это сделать, но каждая теоретическая модель должна быть проверена на практике, потому что тогда выявляются необходимые учебные моменты», - сказал руководитель стрельб майор Танель Татс.

В рамках стрельб экипажи самоходных гаубиц будут укомплектованы профессиональными военнослужащими для увеличения их опыта в рамках дополнительной подготовки, чтобы в дальнейшем они могли передать эти навыки срочникам и резервистам.