Департамент здоровья: иммунитет к дифтерии упал до критически низкой отметки, в Эстонии возможны локальные вспышки

Департамент привел в качестве предупреждения пример из Латвии, где на прошлой недели из-за дифтерии госпитализировали семью из четырех человек: троих детей и взрослого. Одному из детей из-за тяжелого состояния требуется интенсивная терапия, никто из них не был привит.

Глава службы отдела эпидемиологии инфекционных заболевания Департамента здоровья Ирина Филипова сказала, что хотя последний случай дифтерии в Эстонии зафиксировали в 2001 году, сейчас существует реальный риск ввоза дифтерии в страну и ее распространения, поскольку люди много путешествуют, а охват вакциной находится на низком уровне.

«Дифтерия протекает тяжело, прежде всего, у маленьких детей, их защита особенно важна. К сожалению, защита для всех возрастных групп ниже уровня в 95 процентов, рекомендованного ВОЗ. Поэтому мы просим всех родителей задуматься о том, что правильное решение может спасти жизнь их ребенку, ведь дифтерия - очень опасная инфекция, которую можно предотвратить с помощью вакцины и препятствовать ее распространению», - сказала Филипова.

По данным Департамента здоровья, в Эстонии прививкой от дифтерии защищены только 72,3% годовалых детей и 83,3% двухлетних детей. Охват первичной ревакцинацией составляет 72,8% у трехлетних детей, а охват второй ревакцинацией - 63,4% у семилетних детей. Только около 25% взрослых вовремя обновили свою иммунную защиту.

По словам Филиповой, Латвия является примером, на который стоит обратить внимание, поскольку вспышка дифтерии, произошедшая на прошлой неделе, не является редким явлением. С 2009 по 2023 год в Латвии зарегистрировано 122 случая дифтерии, из них 10 (8,2%) закончились летальным исходом. В то же время уровень охвата прививками против дифтерии в Латвии выше, чем в Эстонии.

В прошлом году и в этом году, например, 117 случаев дифтерии было зарегистрировано в Германии, 14 в Нидерландах, 12 в Бельгии, семь в Чехии, четыре в Словении, три в Латвии, четыре в Норвегии, три в Швеции, два в Люксембург, два в Словакии и два в Испании.