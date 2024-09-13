Раскрыты новые подробности в деле пропавшего в море молодого спортсмена: это был не несчастный случай!

Летом в Кейптауне должен был начаться турнир по регби среди пяти стран для юношей до 18 лет. Но после трагического происшествия он был изменен на турнир четырех стран.

Федерация регби Франции (FFR) заявила, что исчезновение произошло отчасти из-за плохо организованной тренировки. Предупреждающие знаки на пляже игнорировались или остались без внимания, а наблюдение за циклами тренировок плохо контролировалось.

«Решение организовать тренировки в море на пляже Диас было принято без учета опасности волн и камней этого места», - заявили в FFR.

Федерация опросила всех сотрудников, принимавших участие в тренировках, и некоторых игроков. Будут ли наложены штрафы за инцидент, пока неизвестно, поскольку расследование еще продолжается.

Халил Нарджиси, отец пропавшего в море юноши, раскритиковал людей, проводивших тренировки: «Это был не несчастный случай, это было спровоцировано. Они играли жизнями наших детей».