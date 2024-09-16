ОПРОС НЕДЕЛИ «Пяти евро достаточно»: жители Эстонии об увеличение платы за визит к врачу-специалисту

Плата за посещение врача-специалиста для пенсионеров и детей по-прежнему будет составлять пять евро, пояснила в эфире ERR министр здравоохранения Рийна Сиккут.

При посещении семейного врача врач может не взимать плату за посещение. Семейный врач может попросить плату в размере до пяти евро только за визит на дом.

Две недели назад в Кассе здоровья объявили, что прогнозируемый дефицит бюджета на следующий год составит почти 210 миллионов евро, а не 147, как предполагалось ранее. Ожидается, что дефицит на следующие три года также будет значительно выше, чем прогнозировалось. Для исправления ситуации медицина нуждается в дополнительных средствах.

Галина, пенсионерка

Галина. Фото: Скриншот из видео.

Я думаю, что это жизнь. Конечно, не для всех это будет позитивный момент, но это продиктовано нашей жизнью. Поэтому я к этому отношусь с пониманием.

Буквально сейчас я пришла от платного врача-специалиста, потому что, к сожалению, семейный врач не всегда дает направление. Мне надо было попасть, я попала.

Повышение платы за визит для сокращения дефицита бюджета Кассы здоровья в какой-то степени оправдано, потому что деньги где-то надо брать. Здесь в общем-то бесполезно говорить, хорошо это или плохо. Конечно, хотелось бы другого, но…

Любовь, пенсионерка

Любовь. Фото: Скриншот из видео.

Я отношусь отрицательно. Мы получаем не настолько большие зарплаты, чтобы платить такие деньги. Считаю, что пяти за визит евро достаточно.