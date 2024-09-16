В следующем году плата за визит к врачу-специалисту и посещение EMO может увеличиться с 5 до 20 евро. Что об этом думают жители Эстонии?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Пяти евро достаточно»: жители Эстонии об увеличение платы за визит к врачу-специалисту
Плата за посещение врача-специалиста для пенсионеров и детей по-прежнему будет составлять пять евро, пояснила в эфире ERR министр здравоохранения Рийна Сиккут.
При посещении семейного врача врач может не взимать плату за посещение. Семейный врач может попросить плату в размере до пяти евро только за визит на дом.
Две недели назад в Кассе здоровья объявили, что прогнозируемый дефицит бюджета на следующий год составит почти 210 миллионов евро, а не 147, как предполагалось ранее. Ожидается, что дефицит на следующие три года также будет значительно выше, чем прогнозировалось. Для исправления ситуации медицина нуждается в дополнительных средствах.
Галина, пенсионерка
Я думаю, что это жизнь. Конечно, не для всех это будет позитивный момент, но это продиктовано нашей жизнью. Поэтому я к этому отношусь с пониманием.
Буквально сейчас я пришла от платного врача-специалиста, потому что, к сожалению, семейный врач не всегда дает направление. Мне надо было попасть, я попала.
Повышение платы за визит для сокращения дефицита бюджета Кассы здоровья в какой-то степени оправдано, потому что деньги где-то надо брать. Здесь в общем-то бесполезно говорить, хорошо это или плохо. Конечно, хотелось бы другого, но…
Любовь, пенсионерка
Я отношусь отрицательно. Мы получаем не настолько большие зарплаты, чтобы платить такие деньги. Считаю, что пяти за визит евро достаточно.
Нужно находить другие варианты для сокращения дефицита бюджета. Например, можно было брать подоходный налог с прибыли банков. А то получается, что мы, бедные люди, платим, а богатые - нет.
Олег, строитель
Отношусь, конечно, отрицательно. Все кругом поднимается в цене. Это ни к чему хорошему не приведет. Думаю, что повышение платы за визит с пяти до 20 евро - слишком много.
Так или иначе продолжу обращаться к семейному врачу. Я, в принципе, особо не стараюсь посещать врачей.
Сокращать дефицит бюджета Кассы здоровья можно и с помощью налогов. Откуда-то можно брать деньги: где-то урезать, где-то наоборот.
Дмитрий, историк
Я отношусь к этому не очень хорошо. Визит к врачу должен быть все-таки более доступным и социальным, и менее дорогим. Было бы разумнее повышение платы за визит до десяти евро. Десять евро - оптимальная цена, а 20 евро - уже ощутимо.
Бесплатный семейный врач - это хорошо, но в случае повышение платы за визит к врачам-специалистам, будет больше нагрузки на семейных врачей.
Считаю, что с точки зрения государства повышение платы за визит для сокращения дефицита бюджета Кассы здоровья, возможно, оправдано, но это, конечно, бьет по кошельку населения.
Мартин, студент
Наверное, если поднимают плату, значит надо. С другой стороны, скорее всего, это вызовет возмущение со стороны населения. Вместо такого резкого подорожания, получается в четыре раза, можно было бы установить плату где-то в 10-12 евро.
Учитывая, что и до этого семейный врач был бесплатным, также продолжу обращаться к нему.
По моему мнению, повышение платы за визит для сокращения дефицита бюджета все-таки будет оправданным. Сейчас много проблем и с системой образования, но и образование, и здравоохранение - это одни из самых важных сфер.
Николай, сварщик
Отношусь отрицательно, потому что и так визита к врачу-специалисту ждешь несколько месяцев. За что платить 20 евро? А зарплаты? Цены растут, а зарплаты на месте? Для меня было бы приемлемым повышение зарплаты.
Повышение платы за визит для сокращения дефицита бюджета не оправдано. У работников что, сейчас большие зарплаты? В Эстонии, чтобы заработать 2000, человек должен работать практически без выходных. Зарплаты, которую сейчас предлагают, хватает на оплату коммунальных счетов и кредитов, и квартплаты.
Эстония очень маленькая страна и, по моему мнению, не нужно увеличивать налоги и расходы на оборону, потому что, если жить дружно, на Эстонию никто нападать не собирается. Это сугубо мое мнение. Эти деньги можно перевести в образование, здравоохранение, социальную сферу.