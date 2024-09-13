Согласно имеющимся данным, украинские войска активно наносят удары по российским подразделениям, которые пытаются продвинуться вперед. Через несколько дней станет ясно, был ли это продуманный маневр для того, чтобы заманить российские войска в ловушку, или же последним удастся расширить зону наступления, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Украина позволяет России продвигаться в Курске, но за этим может стоять очень четкий план (1)
Перевод: Ева Ойжинская
Президент Украины Владимир Зеленский назвал так называемый «мирный план» Китайской Народной Республики (КНР) и Бразилии политической декларацией и заявил, что оба государства своим планом поддерживают действия России. Украина никогда ранее не дистанцировалась от Китая так ясно и однозначно. В общем, нет причин сомневаться в поддержке Китая России, так как это в интересах Китая, чтобы Россия не потерпела военного и дипломатического поражения.
Вчера в СМИ поступила достоверная информация о том, что российские ВВС обстреляли и попали в грузовое судно, перевозившее зерно из украинского порта. Так как инцидент произошел в ночь на среду, возможно, что украинский спецназ позже сбил участвовавший в атаке истребитель (или это сделал какой-то зенитный комплекс - существуют разные версии). В атаке, вероятно, участвовало больше самолетов, чем тот один, который не вернулся. Судно достигло румынского порта Констанца.
Россия явно обеспокоена тем, что Украина способна достаточно спокойно эксплуатировать свои порты. Атаки России с помощью дронов и ракет по украинским портам удаются лишь в отдельных случаях. В свою очередь, Украина показала, что способна препятствовать действиям российской авиации. Международные реакции на преднамеренную атаку России на грузовое судно имеют большое значение.
Руководство России предполагало, что США примут решение разрешить Украине использовать поставленные ракеты для атак по территории России в течение вчерашнего дня. Когда стало ясно, что процесс принятия решения затягивается, президент России Владимир Путин заявил, что положительное решение будет означать вмешательство Запада как участника войны. Путин объяснил это не столько передачей ракет, сколько обвинениями в том, что США якобы помогают искать координаты целей и управлять навигацией ракет.
Ранее коммуникация администрации президента США Джо Байдена дала России возможность использовать подобные угрозы. Даже сейчас была совершена серьезная ошибка, когда в СМИ просочилась информация о том, что положительное решение якобы принято, но затем процесс снова затянулся. У России теперь есть возможность проводить информационные операции в разных направлениях и оказывать значительное давление на США в международных медиа. Остается отдельный вопрос: воспользуется ли президент России темой американских ракет для начала новой волны мобилизации?
Вчера российская армия нанесла удары по Харькову с помощью планирующих бомб. На этот раз попадания пришлись также по жилым районам. В Одессе сработала противовоздушная оборона, но информации о результатах атак пока нет. Также сообщается о полетах иранских дронов в разных регионах Украины.
На фронтах количество атак российской армии несколько увеличилось. Приоритетные направления наступления остаются прежними:
- Противоречивые сообщения продолжают поступать о происходящем в Курской области. В СМИ упоминаются названия пяти-шести деревень, в которых российская армия якобы восстановила контроль. Однако подтверждений этому нет, и также возможно, что речь идет о временных перемещениях небольших подразделений. Самое важное заключается в том, что российские военные блогеры, которые вначале с энтузиазмом освещали события, сейчас становятся очень сдержанными в своих комментариях о происходящем в регионе. Имеется информация о том, что украинские войска активно используют HIMARS, артиллерию и дроны для нанесения серьезных ударов по российским подразделениям, пытающимся продвинуться вперед. Через несколько дней станет понятно, был ли это запланированный маневр, чтобы заманить российские силы в ловушку, или же российским войскам удастся расширить зону наступления. Также поступают сообщения о незначительных продвижениях украинских подразделений в Курской области, но это не оказывает существенного влияния на общую ситуацию.
- В Харькове интенсивность атак российской армии остается низкой.
- В Купянске и Лимане количество атак сократилось, но можно предположить, что после пополнения резервов российские силы попытаются продолжить наступление с большей активностью. В поселке Сиверский продолжаются позиционные бои, ситуация остается прежней.
- В районе Бахмута российская армия провела несколько безрезультатных атак на город Часов Яр. Наступательная активность на Торецк также не возобновилась с прежней интенсивностью. В целом ситуация остается неизменной.
- Российская армия в данный момент сосредоточила все силы на наступлении на Покровск и южную часть Донбасса. Так как украинским войскам в районе села Невельское угрожает опасность попасть в окружение, прогнозируется их скорое отступление из этого района. Атаки к западу и юго-западу от Донецка стали еще более интенсивными. Попытки поддержать наступление на направлении Покровска и продвижение на юг в сторону Угледара продолжаются. Вчера значительного продвижения не было.
- На южном фронте российские подразделения оставались пассивными. Российская армия продолжает активные атаки на левом берегу Днепра, но ей не удалось вытеснить украинские войска с их позиций.