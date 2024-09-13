Перевод: Ева Ойжинская

Президент Украины Владимир Зеленский назвал так называемый «мирный план» Китайской Народной Республики (КНР) и Бразилии политической декларацией и заявил, что оба государства своим планом поддерживают действия России. Украина никогда ранее не дистанцировалась от Китая так ясно и однозначно. В общем, нет причин сомневаться в поддержке Китая России, так как это в интересах Китая, чтобы Россия не потерпела военного и дипломатического поражения.

Вчера в СМИ поступила достоверная информация о том, что российские ВВС обстреляли и попали в грузовое судно, перевозившее зерно из украинского порта. Так как инцидент произошел в ночь на среду, возможно, что украинский спецназ позже сбил участвовавший в атаке истребитель (или это сделал какой-то зенитный комплекс - существуют разные версии). В атаке, вероятно, участвовало больше самолетов, чем тот один, который не вернулся. Судно достигло румынского порта Констанца.

Россия явно обеспокоена тем, что Украина способна достаточно спокойно эксплуатировать свои порты. Атаки России с помощью дронов и ракет по украинским портам удаются лишь в отдельных случаях. В свою очередь, Украина показала, что способна препятствовать действиям российской авиации. Международные реакции на преднамеренную атаку России на грузовое судно имеют большое значение.