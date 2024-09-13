Открытие железнодорожного сообщения Тарту-Рига откладывается

«Сертификация поездов Stadler flirt для эксплуатации на латвийских железных дорогах оказалась более трудоемкой, чем планировалось, и линия Тарту-Рига определенно не будет открыта в октябре», - сказал Мярт Эренпрейс, член правления Elron.

«Мы также должны дождаться результатов переговоров по бюджету, поскольку в настоящее время средства выделяются только на подготовку к запуску железнодорожного сообщения Тарту-Рига. Как только правительство примет решение о финансировании международной линии, мы сможем говорить о более точном графике ее запуска. А пока продолжим готовить почву для Латвийской железной дороги», - добавил он.

В Эстонии уже начались испытания поездов латвийскими специалистами, а в ближайшие недели в Валга будет проверена совместимость поезда с недавно построенной новой железнодорожной сетью Латвии. Эренпрейс сообщил, что в сентябре-октябре ведутся тестовые испытания на латвийских железных дорогах, которые послужат основой для сертификации.

«Если до сих пор подготовка к открытию железнодорожной линии Тарту-Рига была сосредоточена на определении требований, которые должны быть выполнены, оценке соответствия изменившейся правовой базе и практике и подготовке соответствующей документации, то в ближайшие недели будут проведены необходимые физические испытания», - добавил Эренпрейс, отметив, что несколько лет назад все поезда Elron доставлялись в Эстонию через Латвию, но в соответствии с процедурой сертификации значительную часть испытаний придется провести заново.

В сертификации поездов Stadler Flirt, используемых в Эстонии на Латвийской железной дороге, участвуют Латвийская железнодорожная техническая инспекция, Европейское железнодорожное агентство, Эстонское агентство по защите прав потребителей и техническому надзору, а также различные компании, предоставляющие услуги по сертификации в железнодорожном секторе.

Пассажирское железнодорожное сообщение Тарту-Валга-Рига готовится в сотрудничестве с Министерством климата, Министерством регионального развития и сельского хозяйства, городом Тарту, латвийским оператором пассажирских поездов Vivi и другими латвийскими партнерами.