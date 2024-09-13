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ВИДЕО Итальянские альпинисты замерзли на Монблане в объятиях друг друга

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Монблан.
Монблан. Фото: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP/Scanpix

Пара опытных итальянских альпинистов пропала без вести в минувшую субботу в ходе восхождения на Монблан. Через три дня их нашли мертвыми в объятиях друг друга.

53-летний Андреа Галимберти и 41-летняя Сара Стефанелли 7 сентября совершали восхождение на Монблан, когда погода в Альпах резко испортилась, сообщает Ilta-Sanomat.

Монблан высотой 4810 метров - самая высокая вершина в Альпах, расположенная на границе Италии и Франции.

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