Четкий план: Таллинн начинает заранее информировать о ремонтных работах

В понедельник, 16 сентября, весь день ремонтные работы продлятся на улице Кивисилла и на бульваре Сыпрузе (на участке от улицы Ряэгу до остановки Linnu tee).

Во вторник, 17 сентября, ремонт будет идти на Линну теэ (на участке от бульвара Сыпрузе до Мустамяэ-теэ).

В среду, 18 сентября, дороги будут ремонтироваться на улицах Татари (на участке от бульвара Рявала до улицы Аллика), Кентманни (на участке от бульвара Рявала до улицы Каука), Сакала (до бульвара Эстония). Тогда же работы пройдут на трех участках улицы Веэренни: от ул. Татари до ул. Вана-Лыуна; от ул. Ыйлме до ул. Техника; между улицами Виадукти и Луйте.

В четверг, 19 сентября, продолжатся ремонтные работы на улице Сакала (до бульвара Эстония). На улице Рауа работы пройдут на двух участках: от Рауа, 6 до Крейцвальди, 1; от Крейцвальди до Рауа, 28.

В пятницу, 20 сентября, на улице Рауа работы продолжатся на двух участках: от Рауа, 6 до ул. Крейцвальди, 1 и 2, и от ул. Крейцвальди до Рауа, 28.

Чтобы движение было более плавным и во избежание пробок ремонтные работы не будут проводиться с 7 до 9 утра и с 16:00 до 18:00.

По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, ремонтные работы помогают улучшить состояние дорог и продлить их срок службы, делая ежедневное передвижение более комфортным и безопасным как для водителей, так и для пешеходов.

«Мы улучшаем дороги, чтобы движение было удобнее. Просим всех соблюдать временные дорожные знаки. Так как на бульваре Кадака в Нымме строится новый мост, я призываю людей по возможности пользоваться поездом, чтобы избежать поездок на автомобиле не только в центр города, но и в центр Нымме и к железнодорожному переезду на Хийу», - сказал Пере.

В дальнейшем информацию о восстановительных работах можно будет найти каждую неделю в социальных сетях и на сайте города Таллинн.