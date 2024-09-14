Одна из крупнейших выставок в Северной Европе – выставка дизайна Habitare – проводится в выставочном центре Хельсинки Messukeskus уже более 50 лет. Каждый год ход и результаты Habitare широко освещаются в финских и международных средствах массовой информации. О Habitare пишут Financial Times и Wallpaper. Вот и Rus.Postimees не остался в стороне.
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Что делать в Хельсинки? ⟩ Habitare, Habitare, а я маленький такой
В огромных павильонах Messukeskus люди кажутся муравьями, особенно когда смотришь вниз с верхней площадки огромной лестницы. А потом спускаешься в этот муравейник и застреваешь там на несколько часов: еще бы - тебя ждут более четырехсот дизайнеров, строителей, мебельщиков, художников, электриков, профессионалов и студентов, и каждый готов показать, на что он способен.