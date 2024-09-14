Что делать в Хельсинки? Habitare, Habitare, а я маленький такой

В огромных павильонах Messukeskus люди кажутся муравьями, особенно когда смотришь вниз с верхней площадки огромной лестницы. А потом спускаешься в этот муравейник и застреваешь там на несколько часов: еще бы - тебя ждут более четырехсот дизайнеров, строителей, мебельщиков, художников, электриков, профессионалов и студентов, и каждый готов показать, на что он способен.