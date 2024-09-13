Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 46-летнего Сергея

Утром 3 сентября Сергей ушел из дома попечения в Нарва-Йыэсуу на работу, но туда так и не явился и обратно тоже не вернулся.

Полиция уже проверила возможные места его пребывания, но пока не смогла определить местонахождение Сергея.

Рост Сергея около 175 см, он худощавого телосложения. На нем была желто-красная пестрая куртка с капюшоном.

Сергей не имеет мобильного телефона и может передвигаться как на общественном транспорте, так и пешком.

Не исключено, что он может находиться в Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел Сергея или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.