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Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 46-летнего Сергея

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Сергей.
Сергей. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 46-летнего Сергея, который ушел из дома попечения, расположенного в Нарва-Йыэсуу, и не вернулся.

Утром 3 сентября Сергей ушел из дома попечения в Нарва-Йыэсуу на работу, но туда так и не явился и обратно тоже не вернулся.

Полиция уже проверила возможные места его пребывания, но пока не смогла определить местонахождение Сергея.

Рост Сергея около 175 см, он худощавого телосложения. На нем была желто-красная пестрая куртка с капюшоном.

Сергей не имеет мобильного телефона и может передвигаться как на общественном транспорте, так и пешком.

Не исключено, что он может находиться в Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел Сергея или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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