Полиция просит помощи в установлении местонахождения 46-летнего Сергея, который ушел из дома попечения, расположенного в Нарва-Йыэсуу, и не вернулся.
Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 46-летнего Сергея
Утром 3 сентября Сергей ушел из дома попечения в Нарва-Йыэсуу на работу, но туда так и не явился и обратно тоже не вернулся.
Полиция уже проверила возможные места его пребывания, но пока не смогла определить местонахождение Сергея.
Рост Сергея около 175 см, он худощавого телосложения. На нем была желто-красная пестрая куртка с капюшоном.
Сергей не имеет мобильного телефона и может передвигаться как на общественном транспорте, так и пешком.
Не исключено, что он может находиться в Таллинне.
Полиция просит всех, кто видел Сергея или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.