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Имущество обанкротившейся пивоварни выставлено на аукцион: бизнес существовал больше десяти лет

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Имущество пивоварни Lehe выставлено на торги за 85 000 евро.
Имущество пивоварни Lehe выставлено на торги за 85 000 евро. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Согласно данным с сайта Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, имущество обанкротившейся весной пивоварни Lehe выставлено на аукцион за 85 000 евро.

Все выставленное на торги имущество находится в Кейла.

В состав имущества OÜ Lehe Pruulikoda, признанного банкротом, входит оборудование для производства (крафтового) пива, в том числе емкости, бродильные чаны, резервуары для розлива, линия розлива, компрессор, холодильная камера и другое комплексное имущество.

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