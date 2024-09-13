Имущество обанкротившейся пивоварни выставлено на аукцион: бизнес существовал больше десяти лет

Все выставленное на торги имущество находится в Кейла.

В состав имущества OÜ Lehe Pruulikoda, признанного банкротом, входит оборудование для производства (крафтового) пива, в том числе емкости, бродильные чаны, резервуары для розлива, линия розлива, компрессор, холодильная камера и другое комплексное имущество.