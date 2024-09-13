В Клайпеде уничтожат более тысячи китайских игрушек

Сотрудники таможни Клайпеды завершили расследование по делу о попытке ввоза в Литву поддельных товаров. В июне был задержан груз товаров, прибывший из Китая. В морских контейнерах были обнаружены надувные мячи, пазлы и другие игрушки известных брендов Minions, Paw Patrol, Manchester, Chelsea, FCB, Frozen.

В ходе расследования представители владельцев товарных знаков подтвердили, что 1064 единиц игрушек были изготовлены без разрешения владельцев товарных знаков, что нарушает их права на интеллектуальную собственность.

Руководитель литовской компании, которая приобрела подделки с коммерческими целями, был привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 125 Кодекса об административных правонарушениях Литовской Республики.

По подсчетам, стоимость конфискованных товаров, которые будут уничтожены, могла бы составить около 16 тысяч евро, если бы их реализовали на рынке как оригинальную продукцию.