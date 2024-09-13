Бюджетная авиакомпания Wizz Air откроет новые направления за пределами Европы

Из Милана можно будет летать в Абу-Даби, а из Лондона - в Джидду.

Цена билета будет зависеть от уровня комфорта. Пассажиры, которые согласятся на меньшее количество дополнительных услуг, смогут купить билеты дешевле. Расстояние между сиденьями в самолетах будет таким же, как на коротких рейсах по Европе, отметили в авиакомпании. Стоимость билетов начинается от 160 евро.

Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил, что в будущем планируется расширить количество дальних рейсов. Для этого авиакомпания собирается приобрести новые самолёты, которые смогут летать до восьми часов вместо нынешних шести.

Полет из Милана в Абу-Даби занимает около шести часов, а из Лондона в Джидду - немного больше шести часов.

Авиакомпания Wizz Air также предлагает прямые рейсы из Таллинна в Лондон и Милан.