Полиция ищет пожилую женщину, ушедшую из дома престарелых

Эльвира покинула дом престарелых сегодня утром около 9 часов. Поскольку у нее могут быть проблемы с памятью и она неважно ориентируется, без посторонней помощи она может оказаться в затруднительном положении.

Ее рост 168 см, она носит очки, одета в черные брюки и темную куртку, перепоясанную шарфом, на голове платок, на ногах черные сапоги. Если на ней нет платка, ее можно узнать по короткой стрижке.

Полиция проверяет возможные маршруты передвижения женщины и старается получить дополнительную информацию от окружающих людей и с камер видеонаблюдения. Если кто-либо видел Эльвиру, полиция просит немедленно сообщить об этом по номеру 112 и, если возможно, оставаться рядом с ней до прибытия патруля.

Эльвира. Фото: PPA