Пт, 13.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Полиция ищет пожилую женщину, ушедшую из дома престарелых

Copy
Эльвира.
Эльвира. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 83-летней Эльвиры, которая ушла из дома престарелых в Тапа и, возможно, пытается добраться до Таллинна.

Эльвира покинула дом престарелых сегодня утром около 9 часов. Поскольку у нее могут быть проблемы с памятью и она неважно ориентируется, без посторонней помощи она может оказаться в затруднительном положении.

Ее рост 168 см, она носит очки, одета в черные брюки и темную куртку, перепоясанную шарфом, на голове платок, на ногах черные сапоги. Если на ней нет платка, ее можно узнать по короткой стрижке.

Полиция проверяет возможные маршруты передвижения женщины и старается получить дополнительную информацию от окружающих людей и с камер видеонаблюдения. Если кто-либо видел Эльвиру, полиция просит немедленно сообщить об этом по номеру 112 и, если возможно, оставаться рядом с ней до прибытия патруля.

Эльвира.
Эльвира. Фото: PPA
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх