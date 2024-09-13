Сотрудники скорой помощи нашли пропавшую 83-летнюю Эльвиру

В пятницу сотрудники полиции сообщили, что 83-летняя Эльвира ушла из дома призрения в Тапа и, возможно, пытается добраться до Таллинна. В субботу утром стало известно, что ее нашли сотрудники скорой помощи. С ней все в порядке.