В пятницу сотрудники полиции сообщили, что 83-летняя Эльвира ушла из дома призрения в Тапа и, возможно, пытается добраться до Таллинна. В субботу утром стало известно, что ее нашли сотрудники скорой помощи. С ней все в порядке.
Сотрудники скорой помощи нашли пропавшую 83-летнюю Эльвиру
«Мы рады сообщить, что Эльвира найдена. Сегодня утром сотрудники скорой помощи обнаружили Эльвиру возле железнодорожного вокзала поселка Лехтсе. Ее отвезли обратно в дом призрения. Со здоровьем у нее все в порядке», - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.