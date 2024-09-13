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Финляндия и Швеция: Украина может наносить удары по территории РФ с применением финского и шведского оружия

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Министры иностранных дел Швеции и Финляндии.
Министры иностранных дел Швеции и Финляндии. Фото: Heikki Saukkomaa/LEHTIKUV/SIPA

Финляндия и Швеция не вводили никаких конкретных ограничений на использование оружия, поставляемого в Украину. Об этом в ходе совместного брифинга в Хельсинки заявили министры иностранных дел Финляндии и Швеции, пишет Yle.

По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, единственным ограничением является то, что оружие должно использоваться в соответствии с международным правом.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард также заявила, что применение оружия не ограничивается территорией Украины. Оно может быть использовано и для ударов по территории РФ.

Руководство Финляндии ранее неоднократно заявляло, что не ограничивает использование предоставленного Украине оружия. В мае президент Александер Стубб в ходе визита в Стокгольм подтвердил, что Финляндия одобряет использование западного оружия для ударов по российской территории. По его словам, это относится и к оружию, переданному Украине Финляндией.

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