Финляндия и Швеция не вводили никаких конкретных ограничений на использование оружия, поставляемого в Украину. Об этом в ходе совместного брифинга в Хельсинки заявили министры иностранных дел Финляндии и Швеции, пишет Yle.
Финляндия и Швеция: Украина может наносить удары по территории РФ с применением финского и шведского оружия
По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, единственным ограничением является то, что оружие должно использоваться в соответствии с международным правом.
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард также заявила, что применение оружия не ограничивается территорией Украины. Оно может быть использовано и для ударов по территории РФ.
Руководство Финляндии ранее неоднократно заявляло, что не ограничивает использование предоставленного Украине оружия. В мае президент Александер Стубб в ходе визита в Стокгольм подтвердил, что Финляндия одобряет использование западного оружия для ударов по российской территории. По его словам, это относится и к оружию, переданному Украине Финляндией.