Финляндия и Швеция: Украина может наносить удары по территории РФ с применением финского и шведского оружия

По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, единственным ограничением является то, что оружие должно использоваться в соответствии с международным правом.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард также заявила, что применение оружия не ограничивается территорией Украины. Оно может быть использовано и для ударов по территории РФ.

Руководство Финляндии ранее неоднократно заявляло, что не ограничивает использование предоставленного Украине оружия. В мае президент Александер Стубб в ходе визита в Стокгольм подтвердил, что Финляндия одобряет использование западного оружия для ударов по российской территории. По его словам, это относится и к оружию, переданному Украине Финляндией.