МНЕНИЕ Губятся все системы, которые были успешны в прошлом

Помимо того, что общественный транспорт тянется как бычьи слюни, простаивая на светофорах он еще и добавляет непоправимый вклад к выбросам выхлопных газов в атмосферу, и увеличивает загруженность отделения экстренной медицины (EMO). В последнее время не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не упал и не попал в больницу в результате торможения автобуса или трамвая.

Но это далеко не единственная причина, которая мешает людям пересесть из-за руля автомобиля на сиденье автобуса. Более серьезная проблема, чем медлительность, заключается в том, что во многие места просто невозможно добраться на автобусе, или это слишком трудоемко и отнимает много времени. Сеть общественного транспорта Таллинна практически не изменилась с советского времени, и до сих пор в значительной мере протягивается, так сказать, от завода до завода, хотя самих этих заводов уже несколько десятилетий нет на планете. Действующим трамвайным линиям также более полувека. Аэропорт на долгие годы отсоединен от трамвайного движения, а участок линии, который будет построен до порта, относительно бессмысленен.