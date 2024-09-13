МНЕНИЕ Губятся все системы, которые были успешны в прошлом

Если раньше свою некомпетентность правители могли списывать на иноземную власть, то сейчас такой возможности нет, потому что большинство избирателей сами приняли именно такое решение на свободных выборах. Неважно, государственный ли это уровень, или муниципальный, в обоих случаях обновление идет полным ходом. С выдающейся сноровкой можно загубить даже те системы, которые раньше функционировали вполне нормально. Возьмем хотя бы управление дорожным движением столицы.
В Таллинне практически не осталось транспортных путей, по которым можно проехать без остановок благодаря «зеленой волне» светофоров. Помимо того, что светофоров установлено неоправданно много, они работают по своему усмотрению, не учитывая скоростной режим, загруженность дорог, время суток и дни недели, не говоря уже о том, чтобы отдавать приоритет общественному транспорту. Результатом является не только невротический дорожный хаос, растянувшийся от пробки к пробке, но и безумное количество углекислого газа, который выбрасывается в результате езды на пониженной передаче и постоянного торможения и трогания с места на бесчисленных светофорах, не говоря уже о больших дополнительных затратах топлива.
Руководители города рекомендовали больше пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок, однако в то же время Таллинну уже несколько десятилетий не удается создать даже целостную и эффективную инфраструктуру маршрутов общественного транспорта. То, что где-то что-то поправили и в какой-то таблице стоит крючок с пометкой «готово», лишь показывает, насколько небрежно обращались с деньгами налогоплательщиков. Автобусы и трамваи являются лишь частью в целом несостоятельного управления дорожным движением.