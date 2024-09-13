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МНЕНИЕ Губятся все системы, которые были успешны в прошлом

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Канал Ласнамяэ.
Канал Ласнамяэ. Фото: Mihkel Maripuu
  • Автобусы и трамваи являются лишь частью в целом несостоятельного управления дорожным движением
  • Странные навязчивые идеи сопровождают политику действующего правительства практически во всех сферах
  • Вчерашние обещания сегодня уже недействительны, а сегодняшние идеи завтра заменят новые нелепицы

Нынешний уровень организации жизни в Эстонии во многом напоминает нелепое советское время, о котором в народе говорили, мол, мы и хотели как лучше, но получилось как всегда, пишет историк Андрес Краас («Отечество»).

Если раньше свою некомпетентность правители могли списывать на иноземную власть, то сейчас такой возможности нет, потому что большинство избирателей сами приняли именно такое решение на свободных выборах. Неважно, государственный ли это уровень, или муниципальный, в обоих случаях обновление идет полным ходом. С выдающейся сноровкой можно загубить даже те системы, которые раньше функционировали вполне нормально. Возьмем хотя бы управление дорожным движением столицы.

В Таллинне практически не осталось транспортных путей, по которым можно проехать без остановок благодаря «зеленой волне» светофоров. Помимо того, что светофоров установлено неоправданно много, они работают по своему усмотрению, не учитывая скоростной режим, загруженность дорог, время суток и дни недели, не говоря уже о том, чтобы отдавать приоритет общественному транспорту. Результатом является не только невротический дорожный хаос, растянувшийся от пробки к пробке, но и безумное количество углекислого газа, который выбрасывается в результате езды на пониженной передаче и постоянного торможения и трогания с места на бесчисленных светофорах, не говоря уже о больших дополнительных затратах топлива.

Руководители города рекомендовали больше пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок, однако в то же время Таллинну уже несколько десятилетий не удается создать даже целостную и эффективную инфраструктуру маршрутов общественного транспорта. То, что где-то что-то поправили и в какой-то таблице стоит крючок с пометкой «готово», лишь показывает, насколько небрежно обращались с деньгами налогоплательщиков. Автобусы и трамваи являются лишь частью в целом несостоятельного управления дорожным движением.

Помимо того, что общественный транспорт тянется как бычьи слюни, простаивая на светофорах он еще и добавляет непоправимый вклад к выбросам выхлопных газов в атмосферу, и увеличивает загруженность отделения экстренной медицины (EMO). В последнее время не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не упал и не попал в больницу в результате торможения автобуса или трамвая.

Аэропорт на долгие годы отсоединен от трамвайного движения, а участок линии, который будет построен до порта, относительно бессмысленен.

Но это далеко не единственная причина, которая мешает людям пересесть из-за руля автомобиля на сиденье автобуса. Более серьезная проблема, чем медлительность, заключается в том, что во многие места просто невозможно добраться на автобусе, или это слишком трудоемко и отнимает много времени. Сеть общественного транспорта Таллинна практически не изменилась с советского времени, и до сих пор в значительной мере протягивается, так сказать, от завода до завода, хотя самих этих заводов уже несколько десятилетий нет на планете. Действующим трамвайным линиям также более полувека. Аэропорт на долгие годы отсоединен от трамвайного движения, а участок линии, который будет построен до порта, относительно бессмысленен.

Эксперимент Центристской партии по перепроектированию столичной маршрутной сети с учетом потребностей жителей Ласнамяэ еще больше усугубил ситуацию. Несмотря на громкие заявления, автобусные линии Таллинна и близлежащих волостей до сих пор не соединены, и практически все решения системы «Паркуйся и поезжай» в городе не разработаны должным образом.

Такая же первобытная ситуация царит и на большинстве остановок общественного транспорта, где вся информация о поездках доводится до ожидающих посредством получитаемого написанного крошечным шрифтом расписания, прикрепленного к какому-то столбу. Электронные табло есть лишь на немногих остановках, да и те зачастую не работают должным образом.

Неужели действительно таким стал нынешний облик Эстонии как электронного государства? Кажется, большая часть мира обогнала нас, пока мы были заняты любованием своим пупком и стонали о персональном государстве. В отличие от многих развитых стран, у нас нет даже мобильной проездной карточки для общественного транспорта, не говоря уже о синхронизированном управлении движением городского и общественного транспорта через единую компьютерную систему, как в Стокгольме, Копенгагене и других городах мира. Непонятно, почему в Таллинне до сих пор пытаются изобрести конку, когда уже давно по всему миру ездят на скоростных трамваях, или почему не учатся у соседей и не прислушиваются к советам экспертов.

Эксперты по дорожному движению и исследователи Таллинского университета неоднократно обращали внимание на упомянутые узкие места в своих публичных выступлениях и на встречах с представителями Департамента транспорта и предлагали свои конкретные технические решения. К сожалению, власти решили продолжить двигаться методом проб и ошибок: не подготавливая анализ воздействия и не принимая во внимание мнения ученых – светофоры, запрещающие знаки и ограничения скорости сеются в городское пространство, как гнилое зерно в колхозное поле. Это также делает невозможными модернизацию, благоустройство и ускорение сети линий общественного транспорта.

Если Эстония хочет быть электронным государством, которое можно воспринимать всерьез, то вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков на совершенствование системы измерения средней скорости и штрафования за нарушение правил дорожного движения, , можно было бы наконец претворять в жизнь программу развития Умного города, разработанную учеными много лет назад. Весь трафик в Таллинне, включая общественный транспорт и светофоры, давно можно было бы передать под управление единой синхронизированной компьютерной системы. Это не только сделает городское движение более быстрым и плавным, но и значительно сократит выбросы CO₂. Или мы только стонем о зеленом повороте только ради дымовой завесы и чтоб набирать очки в глазах Евросоюза?

Похоже, что в сфере дорожного движения и транспорта предпочитают продолжать двигаться методом проб и ошибок. Как иначе объяснить тот факт, что в условиях всеобщего порыва жесткой экономии и зеленого поворота правительство республики решило сократить выбросы углекислого газа, инвестируя не в сокращение дорожного движения и загрязнения воздуха, а в строительство нового пассивного дома стоимостью более полусотни миллионов евро для Министерства климата. При этом на строительство дорог не выделяются деньги даже для ремонта выбоин.

В Европейском союзе нет, кажется, ни одной страны, бюджетный дефицит которой в какой-то момент не превышал бы трех процентов, и ничего драматичного не произошло.

К сожалению, подобные эксперименты и странные навязчивые идеи характеризуют политику действующего правительства практически во всех сферах жизни. Больше всего заставляет чесать в затылке маниакальная попытка удержать дефицит бюджета ниже трех процентов, ради чего они готовы пожертвовать как экономическим ростом страны, так и выживанием предпринимателей. Европейском союзе нет, кажется, ни одной страны, бюджетный дефицит которой в какой-то момент не превышал бы трех процентов, и ничего драматичного не произошло.

Если в мире, основанном на рыночной экономике, однозначно доказано, что во время экономического спада налоги и цены не повышаются, а снижаются (как в Швеции), то в Эстонии делается прямо противоположное. Тогда неудивительно, что инвестиции проходят мимо нас, мчатся к соседям, и все больше людей устают от здешней нестабильной жизни.

Невежество, неизбежно сопровождающее управление жизнью страны методом проб и ошибок, кусает народ на каждом шагу! Практически не проходит и дня, чтобы какой-нибудь, так сказать, гений не предложил идею введения новых налогов или повышения налогов. Так мы и оказываемся в ситуации, когда вчерашние обещания сегодня уже недействительны, а сегодняшние идеи завтра заменят новые нелепицы. У каждого члена коалиции свое понимание государственных дел, и каким бы несуразным оно ни было, он не стыдится заявить об этом публично.

Кто из нас не слышал неоднократно от руководителей правительства о том, что с налогами нельзя играть, или об объявлении конца налогового фестиваля! Вот тут и возникает вопрос – зачем изучать в университете экономические законы и вообще заниматься анализом воздействия, если можно получить портфель министра и должность советника даже без соответствующего образования. Учитывая, что 2025 год объявлен годом книги, многим политикам будет было бы как нельзя кстати ознакомиться со сборником рассказов Ф. Р. Крейцвальда «Пошехонцы» («Kilplased»). Возможно, оттуда получится почерпнуть новые идеи – как управлять Эстонским государством методом проб и ошибок!

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