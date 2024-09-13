Фото Обвиняемая в убийстве младенца впервые заговорила в суде: «Ребенка надо похоронить в моем присутствии»

В пятницу состоялось предварительное слушание по делу женщины, обвиняемой в убийстве младенца и осквернении трупа в Сууре-Ляхтру в феврале нынешнего года. В ходе заседания обвиняемая заявила, что у нее были причины поступить именно таким образом, и что она хочет похоронить своего ребенка.