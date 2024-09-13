Увы! «Налоговый горб» в Эстонии отменят только в 2026 году

«То, что когда-то представлялось как 500 евро для всех, на самом деле было повышением налогов, сначала для меньшинства, а затем вскоре и для большинства. Для бюджета его отмена теперь означает тяжелое бремя, которое, к сожалению, потребует дополнительного года. Но это даст облегчение налогоплательщику в 2026 году», - заявил министр финансов Юрген Лиги в пресс-релизе.

Законопроект откладывает отмену “налогового горба» («налоговый горб» - рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода - ред.) на год, так как государственный бюджет находится в сложной ситуации и без изменений дефицит увеличится выше 3%, что не разрешено финансовыми правилами Европейского союза.

Помимо отсрочки «налогового горба», это требует реализации других мер, согласованных правительством, включая повышение налогов, сокращение расходов государственного сектора и жесткую экономию.

Согласно действующим правилам, не облагаемый налогом доход в размере 654 евро может быть использован в полном объеме до ежемесячного дохода в 1200 евро, после чего не облагаемый налогом доход начинает уменьшаться, достигая нуля при доходе в 2100 евро.

В 2023 году Рийгикогу постановил, что с 2025 года эта сложная система будет отменена с 2025 года, и каждый сможет воспользоваться единым необлагаемым налогом доходом в размере 700 евро в месяц, или в общей сложности 8400 евро в год.

Отдельная ставка будет применяться к необлагаемому налогом доходу людей пенсионного возраста.