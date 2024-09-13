ВИДЕО Может ли такое транспортное средство разъезжать между пешеходами и велосипедистами? Объясняет полиция

Рауль Аннука, руководитель группы аварийного производства отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры, пояснил, что это автомобиль, который по скорости и мощности классифицируется как мопед.

«Трех- и четырехколесные мопеды могут передвигаться только по проезжей части. Для участия в дорожном движении автомобиль должен быть зарегистрирован и необходимы водительские права», – сказал Аннука.

Он добавил, что для вождения такого транспортного средства необходимы как минимум водительские права AM или водитель должен быть рожден до 1 января 1993 года.

Дорога возле Таллиннского аэропорта, по которой ехал мопед, обозначена дорожным знаком «Велосипед и пешеходная дорожка». Согласно Закону о дорожном движении, велосипедная и пешеходная дорожка – это дорога или часть дороги, предназначенная для движения велосипедов, легкого транспорта, мини-мопедов, роботов-самокатов и пешеходов.

Дорожный знак, обозначающий велосипедную и пешеходную дорожку, выглядит так. Фото: Маргус Ансу