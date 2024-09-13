Карта Гром и молнии: где сейчас в Эстонии льет как из ведра?

По данным Агентства окружающей среды, в настоящее время облачность вместе с фронтом низкого давления перемещается с юга в сторону Эстонии.

В Тартумаа после обеда в пятницу уже прошел сильный дождь с грозой, во многих районах страны небо затянуто тучами, погода портится на глазах.

Как предсказывают синоптики, сегодня вечером на материковой части Эстонии к западу от воображаемой линии Выру-Йыхви будет дождливо.

В ночь на субботу вероятность гроз наиболее высока в Центральной и Западной Эстонии.

Наблюдайте за движением грозового фронта в реальном времени ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.